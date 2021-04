La Cámara confirmó la domiciliaria y el marido de Carolina Píparo se va a su casa

La Sala IV de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata confirmó la decisión de la jueza Marcela Garmendia, quien había dispuesto el arresto domiciliario para Juan Ignacio Buzali, el marido de Carolina Píparo. El hombre estaba detenido desde el 8 de enero, acusado de haber embestido de manera intencional a Luis Lavalle (23) y a otro joven de 17 años durante la madrugada de Año Nuevo, según le informaron fuentes judiciales a Diario HOY.

“Cabe destacar que debe tenerse en cuenta la expresa conformidad prestada por la señora agente fiscal interviniente, dispuesta por la juez de grado respecto del imputado; esto significa un claro respaldo para la decisión adoptada”, señaló el magistrado Sergio Arguero en la resolución, la cual fue acompañada por su colega Miriam Ermili.

En este marco, los camaristas señalaron que “no puede sostenerse oficiosamente la prisión preventiva en su modalidad de encierro intramuros, si el Ministerio Público Fiscal –al contestar la vista- no ofrece reparos a lo solicitado por la defensa particular del imputado Buzali , ello en el entendimiento de que resulta suficiente para asegurar los fines del proceso la posibilidad de que la misma sea morigerada o atemperada, de lo contrario sería vulnerado el principio de imparcialidad de los jueces”.

La prisión domiciliaria para el acusado había sido dispuesta por Garmendia, pero había quedó en suspenso porque el abogado de Lavalle –Martín De Vargas- apeló. De acuerdo con el argumento del letrado “los aspectos favorables que han sido destacados por la defensa no logran neutralizar los riesgos procesales que –al menos por ahora- justifican el mantenimiento de la prisión preventiva dictada a su respecto, por ser esta la medida más eficaz para garantizar el proceso”.

Con el doble conforme procesal, Buzali se irá a cumplir la preventiva en su domicilio del Country de Grand Bell y seguirá imputado por el delito de “doble tentativa de homicidio”. Sin embargo, su abogado, Marcelo Peña, le había adelantado a este medio que buscará que la calificación sea de “lesiones leves”, tal como ocurrió al inicio del proceso.