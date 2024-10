Le gatillan en la cabeza a un chofer para robar una ambulancia

Dos hombres fueron detenidos tras robar una ambulancia, a cuyo chofer le gatillaron en la cabeza, en el partido bonaerense de Merlo.

Las detenciones se produjeron tras una persecución, mientras que un cómplice logró escapar. El hecho ocurrió en las últimas horas sobre la calle Sullivan al 1200, de esa zona del oeste del Gran Buenos Aires.

Todo se inició cuando el conductor de la ambulancia cargaba tubos de oxígeno que había ido a retirar al domicilio particular de un paciente. En esas circunstancias, fue abordado por los tres delincuentes, que lo amenazaron para que entregue las llaves del vehículo, un utilitario Peugeot Partner.

“Le apoyaron el arma en la sien y gatillaron en dos oportunidades, aunque no se produjo ningún disparo. No está claro si falló el revólver o si no tenía carga, porque no fue incautada esa pistola”, indicó una fuente del caso citada por el sitio Primer Plano Online.

Una vez concretado el robo y cuando los ladrones habían escapado con la ambulancia, un policía retirado que pasaba por el lugar ayudó al chofer despojado y dio aviso al 911.

Una vez que se irradió un alerta, se inició una persecución que finalizó cuando la ambulancia robada fue interceptada en el vecino distrito de Moreno, donde fueron capturados dos de los asaltantes, mientras que un tercero escapó.

Los asaltantes están acusados del robo y de haber violado un domicilio, en el que se introdujeron para intentar escapar.

Los detenidos fueron identificados como Elías Uriel Ruiz Díaz y Alan Joel Suárez, quienes quedaron a disposición de la fiscal Marisa Monti, de la UFI Nº 5 de Morón, en orden a los delitos de robo agravado por empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada y violación de domicilio.