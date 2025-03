Los Hornos: golpeó a su hija, quien tuvo que ser hospitalizada

Una niña de tres años debió ser hospitalizada en nuestra ciudad luego de sufrir en las últimas horas golpes de parte de su madre, una mujer que no podía acercarse ya que pesaba sobre ella una orden de restricción perimetral, informaron ayer fuentes policiales.

La implicada llegó hasta la vivienda emplazada en las calles 143 y 72 bis donde reside su ex junto a sus hijos de 3 y 5 años, aunque no podía hacerlo. Pronto comenzaron en los golpes y, en ese sentido, ella le pegó al menos en el muslo a la más pequeña de las presentes. Su ex llamó al 911 y se hicieron presentes agentes de la fuerza. El individuo los recibió y les contó que tuvo que trasladar a las nenas hasta el Hospital de Niños Sor María Ludovica, donde los galenos determinaron que la víctima, por fortuna, se encontraba en buen estado de salud y su vida no corre ningún tipo de peligro.

La salvaje fue arrestada de inmediato y trasladada hasta la comisaría Tercera, con jurisdicción en la zona, por el delito de “desobediencia”. Ahora será la Justicia la que determine los pasos a seguir.