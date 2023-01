Lucas Pertossi: "Nunca le pegué a Fernando Báez Sosa"

Este miércoles declaró Lucas Pertossi, uno de los imputados por el asesinato de Fernando Báez Sosa. El rugbier detalló el día del grupo antes del brutal ataque. Fue el primero en nombrar a la victima por su nombre.

El acusado, quien escribió "caducó" en el chat con sus amigos una vez supo de la muerte de Báez, declaró la actividad del grupo ese día y lo ocurrido esa noche.

Pertossi aseguró nunca haberle pegado a Fernando y que nunca hubo intención de matarlo.

Según el acusado, el grupo se despertó al rededor de las 15 horas ese día, se dirigieron a la playa y bebieron alcohol escuchando música. No recordó a que hora se fueron del lugar.

Más tarde se prepararon para dirigirse al boliche Le Brique, para el cual habían comprado entradas anticipadas puesto que la noche anterior no pudieron entrar. Antes de ir al local bailable fueron a una previa, donde bebieron más alcohol.

Ya a las 4 am aseguró que algunos entraron al local y otros se quedaron afuera. Luego de un tiempo dentro, vio como un patovica saca a un amigo suyo, Máximo Thomsen.

Ya fuera de Le Brique, explicó que estaba sentado en la vereda de en frente con alguno de sus amigos cuando escucha gritos y ve la pelea.

"Veo que agarran a un amigo del pie y lo quieren tirar al piso. Me acerco y le digo '¡soltalo!', le pego dos patadas, me voy para atrás, veo que el chico intenta pararse y me voy para la esquina". En estos dichos estiman que se refiere a Tomás D'Alessandro, un amigo de Fernando que también fue atacado esa noche.

Pertossi acabó declarando que nunca le pegó a Fernando Báez Sosa.