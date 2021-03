Luque: "Que las gordas sigan hablando, son idiotas", en referencia a las hijas de Diego

Durante las últimas horas, y en el marco de la investigación por la muerte de Maradona, se filtraron nuevos audios entre el médico Leopoldo Luque y Victor Stinfale, abogado.

"Me chupa la p... la gorda f... esa", dice uno de los audios, hacia una de las hijas del Diez. Según revelaron, surgieron nuevas conversaciones que involucran no solo al ex médico, sino también a Victor Stinfale, que fue abogado de Maradona y que según se deduce seguía vinculado a Maradona.

Justo cuando Luque recibe un revés judicial cuando le rechazaron su pedido de anular la junta médica, formada para dar una opinión sobre si hubo negligencia o mala praxis, trasciende este material.

La fecha de este nuevo material data del 11 de noviembre, dos semanas antes de la muerte del astro.

Luque: “Me chupa la p... la gorda f... esa. Me tienen que hacer un monumento. Quiero que hagamos un pacto. Diego deja de tomar y ellos sólo reciben el amor del padre. Yo sigo laburando. Que las gordas sigan hablando. Olvidate papá".

Stinfale solo responde con aplausos, pero luego agrega "A vos más vale que te sirve, amigo. Sos Gardel. Las gorditas son idiotas. A vos te sirve todo. ¿Qué te vengo diciendo? ¿Quién te saca una tapa de Clarín con Maradona? ¿Escuchaste? Sos tapa de Clarín con Maradona. Tapa de Clarín con Maradona. ¿Sos consciente de eso?".