Mario Baudry aseguró que dos clínicas aconsejaron no operar a Maradona

El abogado que representa como querellante al hijo menor del exastro de fútbol Diego Armando Maradona en la causa en la que se investiga su muerte aseguró hoy que en dos clínicas consideraron que "no era necesario" someter al "10" a una operación por el hematoma subdural que presentaba en el cráneo, ya que podía solucionarse con "medicamentos".

Además, Mario Baudry dijo en declaraciones televisivas que al tomar contacto con la causa en representación de "Dieguito" Maradona supo que no fue el neurocirujano Leopoldo Luque quien operó a Maradona, sino "otro personal médico" de la Clínica Olivos.

Consultado sobre si la operación a la que fue sometido Maradona era necesaria, Baudry expresó: "Luque decía que sí, pero para sorpresa nuestra, cuando vemos la historia clínica de (el sanatorio platense) Ipensa dice que no, que no era necesaria ni la urgencia ni la operación" y que podía "absorberse con medicamentos".

"Y además nos enteramos que Luque no había hecho la operación sino otro médico", agregó el letrado, quien aseguró que hay "un montón" de cuestiones de las que él y su pareja, Verónica Ojeda, madre de "Dieguito" Maradona se fueron enterando a medida que avanzó la causa penal.

"En Ipensa no estaban de acuerdo en operarlo y por eso lo traen a (la clínica) Olivos. En Olivos no lo opera la gente de la clínica porque tampoco estaba de acuerdo, lo opera otro personal médico. Y cuando quieren llevarlo (tras la intervención), la clínica dice que no, entonces Luque firma con la psiquiatra y dos hijas", continuó.

Baudry recordó que Luque "en toda las declaraciones periodísticas dice que es el medico a cargo y en las redes sociales le agradece a Diego estar a cargo de su salud, pero después, en los hechos, en la operación, no lo operó".

"Entró diciendo que lo operaba él y salió diciendo que lo operó, pero cuando vemos el parte quirúrgico nos enteramos que no", resaltó.

Sobre las pericias iniciadas hoy a los teléfonos secuestrados en el marco de la causa a Luque y a la psiquiatra Agustina Cosachov, el querellante dijo que se extrajeron las tarjetas SIM y que el análisis del contenido es un "proceso muy largo" que demorará varios días.

En tanto, dijo que para la semana que viene podrían estar los resultados de los estudios toxicológicos complementarios a la autopsia en los que consideró que "va a salir lo que es tan evidente: que no tomaba ningún medicamento para el corazón y que por la patología que tenia este desenlace era previsible".

"Diego no merecía morir como murió en una cama en un lugar muy improvisado en el que no había nada, ni un baño (...) había médicos contratados que no cumplieron con su trabajo, hay un montón de actores en este proceso de su internación domiciliaria", aseguró.