Violenta entradera contra la hija de un exjuez en Villa Elisa

Lo que relaciona a cada barrio de La Plata es un tema puntual y cotidiano que tiene preocupados a todos los vecinos y que la Policía, hasta el momento, no puede solucionar. Se trata de la inseguridad, que azota a la región en todos sus puntos, con hechos impunes y cada vez más violentos.

Fuentes judiciales señalaron que en las últimas horas la nueva víctima fue la hija de un exjuez platense, quien fue sorprendida por al menos dos ladrones armados en su casa de Villa Elisa. El gravísimo incidente, que pudo haber terminado de la peor manera y que todavía permanece impune, como tantos otros, tuvo lugar el jueves a la noche en la zona de las calles 415 y 22. La damnificada acababa de regresar a su hogar y se preparaba para entrar al garaje con su auto Toyota Yaris de color gris. Entonces irrumpieron los hampones, la amenazaron con pistolas y la obligaron a ingresar.

Inseguridad diaria

Una vez adentro desataron la peor parte de la pesadilla y empezaron a pedirle dinero en efectivo, ya que no se conformaban con los diferentes elementos de valor que fueron recolectando de la escena. Si bien los portavoces oficiales indicaron que la mujer no fue agredida físicamente, relataron que sí se vivieron momentos de extrema tensión y violencia psicológica.

Finalmente los cacos se fueron con la plata que hallaron y diversos objetos, y aún nada se sabe de ellos.

Se le dio intervención a la comisaría Duodécima, con jurisdicción en la zona, y sus numerarios analizan el suceso y revisan cámaras de seguridad de las inmediaciones, para ver si en algunas de ella aparecen los malvivientes.

La víctima es hija de Carlos Rozanski, quien fue juez de Cámara Federal, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata y miembro fundacional del Foro para la Justicia Democrática (Fojude). Además fue reconocido por su labor en los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

Complementaste enojados y asustados por lo acaecido, los vecinos de Villa Elisa denunciaron que la zona está “completamente liberada” y dijeron que “se viven hechos como estos casi todos los días. La Policía no da respuestas, no patrullan, no vigilan y ni siquiera atienden cuando se los llama al 911. O tardan en cubrir los hechos”.

Otro expuso que “estamos a merced de los delincuentes. Ellos están libres y los encerrados somos nosotros. Es el mundo del revés y nadie hace nada. No se puede vivir así”.