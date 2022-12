Mató a su supuesto acosador y lo admitió grabando un video

La mujer de 27 años acusada del crimen de su supuesto acosador sexual, a quien apuñaló antes de confesar el hecho en un video y de subirlo a las redes sociales, se negó a declarar.

Florencia Mancilla está detenida desde el domingo en Tierra del Fuego, cuando se grabó con las manos ensangrentados y explicó que había matado a Alexis Baciocchi (35), un tatuador y profesor de música que, según dijo, la acosaba sexualmente, y amenazaba a sus hijos y otros miembros de su familia.

Ella fue sometida a una pericia psiquiátrica y su defensa, que le pidió que no declarara, solicitó formalmente la excarcelación por el delito de “homicidio simple”.

Los investigadores deben reconstruir lo sucedido el 18 de diciembre, cuando Mancilla acudió a la vivienda de Baciocchi, discutió con él y, según contó luego en la grabación, lo mató a cuchillazos. “Hace un tiempo que me amenazaba. Decía que yo era de él, que era mi dueño. Y no paraba. Así que le dije que lo iba a ver. Vine a su casa y le dije lo mal que me sentía. Le avisé que lo quería matar porque no me dejaba tranquila. Discutimos y lo apuñalé, no sé cuántas veces, porque se movía mucho, todo el tiempo se movía. No me dejaba hacer algo limpio para que no sufriera. En realidad quería que sufriera pero mi intención no era quitarle la vida, sino asustarlo”, relató.