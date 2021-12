Motochorros al acecho: armados atacaron a un hombre en Sicardi

Una de las zonas en las que más fueron creciendo los ataques de los motochorros es en el barrio de Parque Sicardi. Allí, en las últimas horas un hombre fue víctima de un salvaje robo cuando se estaba dirigiendo hacia la parada del colectivo y fue sorprendido por cuatro delincuentes armados, que le sustrajeron varias de las pertenencias que llevaba consigo.

Todo ocurrió alrededor de las cinco de la madrugada, cerca de las calles 13 bis y 663. Mientras iba caminando para tomarse el micro y dirigirse hacia su lugar de trabajo, el damnificado fue abordado por los malvivientes, que se movilizaban en dos rodados distintos. Uno de ellos descendió, empuñó una pistola y lo encañonó amenazando con dispararle.

Los ladrones le exigían su teléfono y se produjo un forcejeo con el cual el hombre intentó resistirse al asalto. Además, le pedían un bolso en el cual llevaba algunas prendas de ropa, unos auriculares, un cargador y otros elementos de valor. Tras algunos pocos minutos de tensión, finalmente los hampones lograron alzarse con el botín.

Según lo que comentó la víctima, “al principio no caí lo que me había pasado. Estaba en shock y no sentí miedo. No los quise mirar por las dudas, por si me pegaban un fierrazo por el simple hecho de mirarlos”. En cuanto a los maleantes, con los objetos que se llevaron, se dieron a la fuga en sus motos, encarando hacia 14 y 659 y perdiéndose entre las calles del barrio.

Poco después, el bolso fue encontrado a las pocas cuadras por una vecina, aunque estaba vacío. Por otro lado, el damnificado pudo corroborar a través de la localización del celular que el aparato estaba en 7 y 631, aunque por el momento poco se sabe del paradero de los sospechosos.

Motochorros también en El Mondongo

La modalidad de los delincuentes que se movilizan en motocicleta para ejecutar sus ataques se repite en varios puntos de nuestra ciudad. El barrio El Mondongo no es la excepción y allí se registraron varios asaltos en los últimos días. En uno de ellos, un hombre fue sorprendido en 63 y 119 cerca de las 21.30 por dos ladrones en dos rodados, quienes lo despojaron de dinero en efectivo y su celular.

A escasas cuadras, en 115 y 64, otros dos maleantes interceptaron a un chico para robarle, mientras que en 115 y 61 otro hombre también fue víctima de un atraco. Los vecinos manifestaron su bronca y dijeron que “es terrible ya lo que sucede en el barrio”, y se quejaron que “jamás se acercó nadie ni para socorrerlo y preguntar siquiera si estaba bien ni para perseguir a los delincuentes”.