Realizaron la audiencia preliminar de un juicio por jurados a un barra del club Estudiantes

El Tribunal Oral en lo Criminal n° 4 de La Plata realizó la audiencia preliminar del juicio por jurados a Miguel Enrique “El Negro” Tobar, quien se encuentra con prisión domiciliaria acusado por el crimen a Iván Couste, ocurrido el 3 de octubre de 2015 en la localidad de Altos de San Lorenzo.

Está previsto que el debate, con jurado popular, comience el 13 de abril de 2026. En la misma audiencia también se trataron algunos inconvenientes que hubo con el sistema de monitoreo al imputado, además del cese de coerción y del pedido de libertad solicitada por su abogado, Damián Barbosa.

“El testigo sobre el cual se cimentaba la débil estructura del caso sostenido contra Tobar, Lautaro De Luca, realizó una denuncia penal en la cual fue contundente respecto a no conocer ni haber visto en su vida a Miguel Tobar”, indicó en el escrito la defensa del acusado.

En este sentido, Barbosa citó la declaración del presunto testigo: “El día que sucedió el hecho (fallecimiento de Couste) se generó mucha bronca conmigo por parte de la familia del chico que mataron, por lo que personal de la comisaría Octava me llevó a la dependencia para que declarara. (Allí) conté todo lo que sabía, dando los nombres de las personas con las que hubo problemas previos y de quiénes suponía que podían ser los que dispararon”.

“No conocía a Tobar”

De Luca también aclaró que “el problema surge cuando los policías que me tomaron la declaración testimonial, oficial Damián Camerini y el principal Héctor Omar Juliá, (los cuales) manifestaron conocer a quienes estaba sindicando como posibles autores del homicidio y refirieron que los mismos se juntaban con “El Negro” Tobar, persona a quien no conocía y no había visto en mi vida”.

“En ese momento firmé el acta de declaración testimonial sin leer la misma, porque me encontraba en medio de una situación de nervios; estaba declarando cuando no había pasado ni una hora de la muerte de un conocido del barrio, de quien toda su familia me reclamaba por su muerte”, agregó De Luca.

En este marco, para pedir la excarcelación del acusado, su abogado argumentó que “no existe apariencia de responsabilidad alguna de Tobar en los hechos investigados, ni existe peligro alguno de frustración de los fines del proceso”. Asimismo, “los registros de video filmaciones y un informe elaborado por el Área División Reconocimiento Antroposcopométrico de la Policía Metropolitana arrojaron resultados negativos para la investigación”, agregó Barbosa.