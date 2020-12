Robo de película en Moreno: once delincuentes abordaron una casa con escopetas y les robaron todo

Sucedió en Moreno, más precisamente en Manuel Maza al 2800, donde un robo comando, hizo que once delincuentes súper armados ingresaron a una vivienda y les robaron todo.

Mariana, una de las víctimas, habló por la mañana y dijo que les robaron aparatos electrónicos pero que también cuando la amenazaron le dijeron "o me das la plata o me llevo a tu hija". Ella inmediatamente accedió "mi hija es todo, yo le dije que se lleven lo que quieran pero que a mi hija me la dejen acá".

Luego agregó: "Gracias a Dios estamos todos bien, el único problema es la plata pero bueno, por suerte estamos bien".

Según la familia, en el interior estaban sus hijas de 8, 10 y 12 años, lo que hizo que los delincuentes, al no encontrar dinero, amenacen con secuestrar a una de ellas. Al parecer buscaban dinero y joyas.

La hipótesis principal es que el abordaje hacia su casa se da por la empresa que lleva a cabo la familia, la cual tiene que ver con la distribución de pollos, donde maneja grandes cantidades en efectivo.