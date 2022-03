Salvaje robo en City Bell: balearon a un transeúnte

Un transeúnte fue baleado en las últimas horas en City Bell en el marco de un brutal asalto que hasta el cierre de esta edición no tenía personas detenidas, de acuerdo a lo informado ayer por fuentes policiales.

Los voceros le contaron a Trama Urbana que todo comenzó a última hora del lunes, cuando la víctima, un empleado de 41 años domiciliado en esa localidad del norte platense, caminaba en soledad por las calles 472 entre 26 y 27. Entonces, minutos antes de la medianoche, fue abordado por dos motochorros, que se le cruzaron en el camino y lo amenazaron, apuntándolo con un arma de fuego.

A continuación, y antes de que aparecieran testigos, le pidieron la entrega de sus pertenencias. Pero el damnificado se resistió y, de manera intempestiva, comenzó a correr con el fin de alejarse de los malvivientes.

Ellos, sin embargo, no permitieron que huyera porque no querían quedarse sin nada, por lo que fueron a buscarlo. Mientras lo perseguían, uno de los dos no dudó en usar la pistola que manipulaba y entonces disparó en al menos una oportunidad.

El proyectil que salió despedido de la boca del arma impactó en la mano izquierda del perjudicado, más precisamente en la muñeca. Al ver herido al sujeto, los hampones resolvieron darse a la fuga con rumbo desconocido.

Cámaras de seguridad

Un llamado al servicio de emergencias 911 alertó a la Policía y se aproximaron al lugar agentes del Comando de Patrullas La Plata, que constataron la denuncia. Al ver a la víctima herida, convocaron a una ambulancia y el individuo fue trasladado poco después hasta el hospital San Roque de Gonnet.

Allí fue atendido por los profesionales médicos, que llevaron a cabo las curaciones de rigor y establecieron que la vida del paciente no corría peligro, al menos por el momento, según explicó un portavoz consultado por este multimedio.

Lo único que pudo aportar en cuanto a los malhechores es que iban a bordo de un rodado marca Honda Titán de color negro, pero no supo dar más precisiones de ellos. Ante eso, los numerarios de la comisaría Décima, con jurisdicción en la zona, analizarán ahora las cámaras de seguridad tanto públicas como privadas para poder dar con los implicados, de quienes nada se sabe.

A su vez, un equipo de la Policía Científica trabajó en el lugar de los hechos en busca de vainas y elementos de interés para la causa, que recayó en la Unidad Funcional de Instrucción número 9 de Autores Ignorados. Allí se abrió un expediente por los delitos de “tentativa de robo agravado por el empleo de arma de fuego y lesiones”.