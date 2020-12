Triple choque en Diagonal 74 y Boulevard 81

En la intersección de Diagonal 74 y Boulevard 81, se produjo este miércoles un triple accidente automovilístico. Habla el protagonista de este lamentable hecho que irrumpió la tranquilidad de dicha zona.

“Yo venía pasando, el semáforo yo vi verde, pero tenía el sol que me encandilaba. Según ellos, dicen que pasen en rojo, pero yo me acuerdo que pasé en verde”, explicó el entrevistado.

“Yo venía por la mano rápida y me iba al hospital a hacer unos estudios del corazón y me pasó esto. Primera vez que me pasa. Hay un muchacho que estaba un poco golpeada. Una esquina muy traicionera por el sol”, concluyó.