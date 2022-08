Un hombre destrozó a palazos su auto cuando fue retenido en un control vehicular

Un hecho causó una gran conmoción en Córdoba, luego de que un conductor sufrió la retención de su vehículo en un control y comenzó a provocarle destrozos tras no contar con la reglamentación al día para transitar.

Ante la mirada de los inspectores, el hombre destrozó cada parte del auto Renault 21 color gris con una pala. Anteriormente había amenazado con incendiarlo en el lugar, aunque finalmente rompió todos los vidrios, faroles y abolló las aberturas del coche.

El conductor había intentado esquivar el control de la Inspección Técnica Vehicular, a sabiendas que no contaba con seguro ni la autorización necesaria para poder circular. En ese marco, tras su violenta reacción, los efectivos policiales determinaron no intervenir en la situación ya que "no atentó contra nadie, sino que solo dañó el auto que tenía en su poder".