Un jubilado murió durante un robo en su casa

Un jubilado murió este lunes luego de que dos delincuentes ingresaron con fines de robo y lo encerraron en una habitación de su vivienda del barrio porteño de Parque Chacabuco, al tiempo que su cuidadora, una joven de 20 años, fue demorada.

Fuentes policiales informaron que un patrullero de la Policía de la Ciudad acudió al lugar esta madrugada tras un llamado al 911. Se entrevistaron con la mujer, quien declaró que luego de que se retiraron los ladrones el anciano no respondía los llamados, por lo que salió en busca de ayuda.

Personal del SAME constató que el damnificado no presentaba signos vitales y en el dormitorio no se observaron signos de violencia.

En este contexto, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°9, a cargo del fiscal Herrera, dispuso que se labren actuaciones por el delito de “robo”, demoró a la cuidadora por su supuesta vinculación en el caso y dio intervención a la División Homicidios que busca a los sospechosos.

Una vecina señaló que la víctima “era padre de dos varones”. “Todavía estoy temblando por la noticia. Había sufrido un ACV. Era una excelentísima persona, de las que tendría que haber más en este país y de la que cada vez hay menos”.

Por su parte, otro hombre destacó que “todo comenzó alrededor de las 3”, horario en el que la mujer que estaba a cargo del jubilado “salió automáticamente” y sostuvo: “En unos videos se ve que estarían saltando la reja”.

El jubilado, identificado como Mario, “era muy querido”, afirmaron los vecinos de la zona, quienes se congregaron en la puerta de la vivienda para manifestar su dolor y reclamar justicia.

Hasta el cierre de esta edición, el paradero de los implicados era un misterio y ninguno había sido capturado ni identificado, por lo que se analizan diferentes cámaras de seguridad.