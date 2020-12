Un nuevo robo en Los Hornos colmó la paciencia de los vecinos

Los vecinos de un sector en particular de Los Hornos se encuentran conmovidos y paralizados ante los reiterados casos de inseguridad que se viven allí a diario. En las últimas horas tuvieron que lamentar un nuevo ilícito, sin que hasta el momento las autoridades policiales hayan podido dar con los responsables.

Sujetos desconocidos marcaron una casa todavía en construcción ubicada en 147 entre 64 y 65 y, cuando tuvieron la certeza de que podían actuar sin ningún inconveniente, lo hicieron. Así, ganaron el interior sin esfuerzo alguno tras forzar el portón y se apoderaron de diversos elementos de valor y las herramientas que allí encontraron. Con el botín asegurado, se dieron a la fuga y nada se sabe de ellos.

La preocupación entre los residentes del área crece porque en ese mismo lugar, pero 24 horas antes, delincuentes intentaron apoderarse de una moto conducida por un joven, pese a estar en pleno corazón de Los Hornos.

Un residente del barrio contó ante este multimedio: “La zona está muy difícil, a partir de las 7 de la tarde las caras que hay no son de acá y el que vive hace años en esta área se da cuenta. Además, si tenés un problema llamás a la comisaría y no te atiende nadie o te ponen la excusa de la cuarentena o de que los patrulleros no tienen nafta. Yo estuve 12 años en la Policía y sé cómo es el tema. Acá hay de repente mucha gente que nunca se vio, y vive mucha gente grande, indefensa”.

Agregó: “Varias viviendas tienen cámaras de seguridad, pero no se trata de eso, sino de que terminemos (con la inseguridad). Pagamos los impuestos y ¿dónde va toda esa plata? Es hora que se pongan las pilas”.

Otro frentista destacó: “Por lo que nos dijeron, van a relevar al comisario actual (de la seccional Tercera, con jurisdicción en la zona) y tal vez sea el tiempo de un cambio, porque los que sufrimos cotidianamente los robos