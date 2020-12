Un trabajador de la salud habría abusado a una joven en su consultorio en Los Hornos

Tras una denuncia realizada por la misma joven que logró escapar de la Unidad de Pronta Atención de Los Hornos, familiares acudieron al lugar para tomar represalias por lo que habría hecho el trabajador de salud.

El hecho ocurrió este sábado en horas de la noche. La policía se encuentra investigando quiénes fueron los agresores y por qué actuaron de esa forma.

"Me dijo que me baje un poco el pantalón y luego pidió lo mismo con la bombacha porque me tenía que aplicar una inyección. Me preguntó si tenía novio y le dije que estaba esperándome afuera. En un momento comencé a sentirme mareada aunque el me dijo que era normal, que faltaba poco", contó en la denuncia.

Cuando ella se quiere ir del consultorio, el médico pone el tacho de basura para bloquear su escape, aunque un enfermero que justo entraba, abrió la puerta que habilitó la salida de la joven, que se desmayó en el pasillo. Su novio que se encontraba, junto con su hijo de nueve meses, la vio y la agarró para sentarla en una silla de ruedas.

Otro médico le indicaba qué era lo que le había inyectado. Sin embargo, la víctima sabía que no era el contenido de ese tubo, sino que era otro. Por lo que rápidamente fueron a la Comisaría Nº3 para radicar la denuncia. De todas formas, los derivaron a la DDI de calle 61, entre 12 y 13 donde finalmente pudieron realizarla.