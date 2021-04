Una mujer intentó robar un celular en un local de ropa y fue descubierta

En la mañana de este lunes, en un comercio de ropa ubicado en 137 entre las calles 63 y 64 de Los Hornos, una mujer intentó robarse un celular de un mostrador al distraer a la comerciante.

La secuencia del hecho ilícito quedó registrada por la cámara de seguridad instalada dentro del comercio, donde se ve la maniobra descubierta por la vendedora. Tras advertir la situación, la mujer fue echada del local.

"No, no, no. El celular, no. ¿Cómo vas a robar el celular sin vergüenza? Andate de acá, ¿cómo vas a venir acá a robar ladrona de m...?", expresó la vendedora al momento de descubrir a la mujer.

No obstante, luego de expulsar a la mujer del comercio, amenazó con denunciarla ante la policía y dio alerta a los vecinos y comerciantes de la zona de la presencia de una descuidista.