Vigilia virtual a 27 años de la desaparición de Miguel Bru

Este lunes 17 de agosto se cumplen 27 años de la desaparición de Miguel Bru. Desde la asociación homónima convocan a una vigilia virtual, que encabezará su madre, Rosa Schoenfeld de Bru.

También participarán León Gieco, quien es padrino de la entidad; Estela Barnes de Carlotto; y Andrea Varela y Florencia Saintout, decana y ex decana, respectivamente, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, carrera que estudiaba el joven al momento del secuestro.

El encuentro se dará a partir de las 19 y se podrá ver tanto en el canal de YouTube de la Asociación Miguel Bru como en el de la Facultad.

Mientras estudiaba Periodismo en la Universidad Nacional de La Plata, Miguel Bru vivía en una casa junto a su grupo musical. En dos ocasiones, la Policía realizó allanamientos de manera ilegal, lo cual Bru denunció ante la comisaría novena.

Así, comenzó a ser hostigado y amenazado por los efectivos hasta que, el 17 de agosto de 1993, cerca de la localidad de Bavio, fue secuestrado e ingresado en la comisaría donde, según declaraciones de detenidos, fue torturado.

Seis años más tarde, el ex subcomisario Walter Abrigo y el sargento Justo López fueron condenados a prisión perpetua por el homicidio y desaparición de Bru, mientras que por encubrimiento fueron sentenciados el ex comisario Domingo Ojeda y el ex oficial Ramón Ceressetto.