“La Toretto” no escarmienta: mató y en vez de pedir disculpas, provoca

En vez de pedir perdón por el asesinato que cometió, perdón a la sociedad pero sobre todo a la familia y allegados de la víctima, Felicitas “La Toretto” Alvite utilizó en las últimas horas las redes sociales para subir provocadores posteos, en donde hizo hincapié en su mejorado rostro y aspecto físico desde que abandonó la prisión, de la que no tuvo que haber salido y a la que aún puede volver si la encuentran penalmente responsable en el juicio que se dictará en su contra. La platense, desde la comodidad de su casa ubicada en la coqueta zona Norte, más precisamente en City Bell, no tuvo mejor (mala) idea que activar nuevamente su Instagram, donde renovó las fotos, demostrando tan poca empatía como timming y sentido común. Casi riéndose de la Justicia. O riéndose, sin más.

En las imágenes que compartió, se la ve con un look renovado, con su característico brillo en el pelo y con intenso maquillaje. En una de ellas, está dentro de una pileta, disfrutando la vida, olvidándose por completo la que robó.

En mayo, el Tribunal Oral en lo Criminal número II le otorgó el beneficio de la libertad condicional pese a su causa de “homicidio simple con dolo eventual” por la que está imputada y por la que pasó alrededor de un año tras las rejas. Hace apenas unos días abandonó el penal de Magdalena en donde estaba encerrada.

“Walter está en un cementerio”

Los allegados de Walter Armand, quien iba a su trabajo a bordo de su moto y fue arrollado por Alvite en 13 y 532, no dejó pasar por alto la actitud de la joven de 21 años.

“Después de un año de la muerte de Walter, Alvite volvió a su casa con su familia y amigos, cambió de look, abrió el Instagram de vuelta, no tiene un mínimo de remordimiento, mientras Walter está en un cementerio, su familia muerta en vida. No nos olvidemos nunca de esta cara, de Felicitas, asesina al volante, cruzando todos los semáforos en rojo, corriendo picadas. La Justicia es lenta pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados, te vamos a recordar cada día de tu vida lo que hiciste, asesina”, escribieron.