Bauza habló tras su salida y tiró una bomba sobre Sampaoli

Edgardo Bauza fue recientemente echado por la nueva dirigencia de la AFA y, alejado ya de la órbita del seleccionado, se refirió a la posible contratación de Jorge Sampaoli. En declaraciones que pueden leerse como polémicas “El Patón” insinuó que el DT de Sevilla habló con gente de la AFA cuando él todavía estaba en el cargo.

"A pesar de que él salió a decir de que no hablaron, yo creo alguna conversación deben haber tenido. Pero no viene al caso, no me causa nada", expresó Bauza en declaraciones televisivas. "Él gana y pierde como todos. Su historia obviamente lo avala y si lo eligen le deseo lo mejor. Tiene capacidad para poder ser el DT de la Selección, tiene experiencia y eso lo va a ayudar", agregó.

A esta altura, ya no quedan dudas que el gran candidato por parte de la AFA para reemplazarlo es Sampaoli, pese a que en algún momento también sonó el nombre de Diego Simeone. "Al que le toque venir a la Selección, le deseo lo mejor. Los nombres que dan vueltas son con capacidad y experiencia", cerró Bauza.