Domínguez prepara un equipo ofensivo para la final

La cuenta regresiva va llegando a su fin. Prácticamente, no hubo tiempo de asimilar lo que se va a jugar Estudiantes de La Plata, mañana a las 15:30, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, frente a Vélez y por la final de la Copa de la Liga Profesional. Un título. Otra final y un título. El Pincha se acostumbró a jugar finales: la de fin de año pasado por Copa Argentina frente a Defensa y Justicia, la de marzo pasado ante River por la Supercopa y, poco tiempo después, la final del torneo local ante el Fortín. Y eliminando y dejando en el camino, nada más y nada menos, a Boca. Pero claro, todo sucedió el martes por la noche, casi miércoles, y desde el jueves el plantel ya puso manos a la obra para la batalla deportiva de mañana en la provincia norteña. Apenas tres, cuatro días para entender que estás a 90 minutos de poder conseguir algo que no se logra desde el 2010. Y en ese marco, es que Eduardo Domínguez tiene algo bien en claro: las finales no solo se juegan, se ganan. O por lo menos se sale a eso. Y, para el Barba, la manera más fiel al estilo Pincha de Domínguez es con un equipo ofensivo. Ayer, el plantel se entrenó por la mañana en el Country Club y el cuerpo técnico empezó a despejar dudas en cuanto al once para enfrentar al Fortín.

El principal interrogante pasaba por saber cuál era el estado físico de Edwuin Cetré, quien, según pudo saber diario Hoy, completó el entrenamiento de este viernes en perfectas condiciones y sería titular en lugar de Fernando Zuqui.

En cuanto a la pelea por quedarse con el lugar del nueve titular, siendo una final, Guido Carrillo es quien se perfila de arranque, por lo que, de no mediar sorpresas, Javier Correa deberá esperar entre los relevos.

Por otro lado, la buena noticia que tiene Domínguez es que podrá contar nuevamente con Federico Fernández, quien ocupará un lugar en el banco de los suplentes.