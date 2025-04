Domínguez destacó el triunfo y valoró el apoyo de la gente

Estudiantes de La Plata consiguió una victoria clave por 1-0 frente a Botafogo en el Estadio Jorge Luis Hirschi, por la fecha 3 del Grupo A de la Copa Libertadores. En conferencia de prensa, Eduardo Domínguez analizó el partido con mesura, resaltando el carácter de su equipo y el respaldo de la gente en un momento decisivo del certamen.

“Siempre lo que importa es ganar, y no jugar lindo. Sin embargo, nosotros creemos en una forma”, expresó el entrenador al inicio, reconociendo la importancia del resultado por sobre el juego vistoso. El Pincha sacó adelante un encuentro parejo, que se definió tras un error del arquero rival. “En la euforia sería fácil decir un montón de cosas, tenemos que tener la frialdad para analizarlo bien. El equipo tuvo personalidad, lo fue a ganar. Más allá del error del arquero, termina siendo un triunfo muy valioso para nosotros”.

Domínguez también se refirió al ambiente en UNO, destacando el apoyo de los hinchas: “La gente es espectacular. Estoy muy agradecido por cómo se manifestó hoy. Cómo nos recibieron en la previa, los jugadores se sorprendieron. Ver el apoyo unánime y sentirnos queridos es algo extraordinario. Dentro del campo de juego los jugadores representaron ese apoyo”.

En relación al gol, no ocultó su sorpresa: “Me sorprendió el gol, fue un remate débil que había sido interceptado. Me di vuelta, no lo vi. Abrí los brazos porque escuché a la gente y no entendía qué había pasado”.

Por último, dejó un mensaje mirando hacia adelante: “Esperemos que esta victoria sea el envión para crecer como equipo, para que los jugadores crean que le pueden ganar a cualquiera. El equipo tiene un espacio de crecimiento importante”.

GRUPO A

1-U. de Chile 7 3 2 1 0 +2

2-Estudiantes 6 3 2 0 1 +2

3-Botafogo 3 3 1 0 2 0

4-Carabobo 1 3 0 1 2 -4