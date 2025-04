Ricardo La Volpe confirmó el adelanto del diario Hoy

Diego Flores podría dirigir el próximo lunes su último partido como técnico tripero ante Vélez. Si Gimnasia no gana en Liniers, el elenco comandado por el “Traductor” se quedaría sin chances de clasificar a los playoffs del Torneo Apertura. Por eso, la danza de nombres para reemplazarlo ya comenzó con Pedro Troglio. Y en las últimas horas, tal como adelantó El Clásico, apareció en escena el apellido La Volpe. En diálogo con un periodista de este medio y levantado en redes por el canal “Al Aire”, el histórico entrenador de 73 años fue consultado por su paso por La Plata: “Estoy de vacaciones. ¿Sé algo del fútbol argentino, no? Tanto de Gimnasia como de Estudiantes. Gimnasia es un gran equipo. Si mañana me llaman, me siento a hablar”, afirmó.