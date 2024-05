El periplo a Santiago: lo que tenés que saber de la logística del Pincha

Todo definido. Estudiantes y Vélez se verán las caras el próximo domingo 15.30hs en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero para definir el campeón de la Copa de la Liga Profesional 2024. No hay vuelta atrás. Si bien de los dos lados, tanto del Pincha como del Fortín, se hicieron gestiones para intentar traer el partido definitorio al AMBA, la Liga Profesional conjuntamente con la Asociación del Fútbol Argentino decidió no escuchar a los clubes involucrados y permanecer en la ruta del negocio, en donde ya estaba estipulado que el encuentro se dispute en la provincia norteña, que fueron los que de buenas a primeras compraron el partido. Un escenario para 30 mil personas, el cual estará dividido en dos con 13 mil entradas para cada parcialidad.

Pero no era un capricho de los clubes querer jugar en un estadio más cercano teniendo en cuenta que Vélez es de Liniers y Estudiantes de La Plata. La realidad económica del país hace compleja la posibilidad de muchos de poder hacer más de mil kilómetros para el partido. Además, los del Pincha ya hicieron el esfuerzo el martes pasado viajando a Córdoba (900km). No obstante, no hubo acuerdo y será un periplo más que complejo. Sobre todo para los de La Plata, que encima se quedaron sin vuelos porque los de Vélez los agotaron debido a que consiguieron el pase a la final el domingo y desde ese día decidieron sacar todos los pasajes aéreos.

Por esta razón, los hinchas de Estudiantes debieron buscar alternativas para llegar a la provincia norteña. Una de ellas, reservada solo para hinchas de mayor poder adquisitivo, es un vuelo chárter, opción por la que ya se inclinaron algunos fanáticos pincharratas. También pueden llegar, por aire, a Termas de Río Hondo, o a Tucumán, y trasladarse hasta la capital santiagueña por tierra. Por otra parte, muchas agrupaciones empezaron a planificar diferentes opciones: desde micros de larga distancia con opciones para familias, combis privadas o autos individuales con lugares compartidos entre desconocidos. Se prevé que haya más de 70 micros y analizan salir el sábado temprano para no tener inconvenientes con el tiempo de viaje.

La Policía de Santiago del Estero determinó el recorrido para ambas parcialidades, con la intención de evitar encuentros de hinchas que puedan terminar en peleas.

Los hinchas de Vélez viajarán rumbo a Santiago a través de la ruta nacional 34, con una distancia de 1,043 kilómetros y una duración de casi 12 horas.

Mientras que los platenses harán lo propio por la RN 9, con una distancia un poco mayor (1,197km) y una duración de 13 horas y 27 minutos. Sin embargo, los encargados del operativo policial harán requisas y la intención es retener a los micros albirrojos, por lo menos, durante tres horas. Lo que completaría un viaje de casi 18 horas.