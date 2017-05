Cambaceres, cada vez más complicado

Defensores de Cambaceres cayó 2 a 0 en su visita a Deportivo Armenio y continúa en la cuerda floja con los promedios de la Primera C.

El conjunto de Ensenada no pudo desplegar su juego y se volvió con una derrota que lo deja complicado, de cara a las últimas fechas del torneo. Ahora deberá esperar que Argentino de Merlo, su rival directo por no descender, no sume mañana ante Luján.

A copar Ensenada

Hoy, desde las 15.30, se vivirá la gran “Fiesta de los campeones” en el estadio 12 de Octubre. Las viejas glorias del club disputarán un partido a beneficio de las divisiones inferiores de la institución. Habrá urnas para los asistentes que deseen colaborar.