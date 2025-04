Copa del Rey: Atlético de Madrid y Barcelona definen al otro finalista

Real Madrid se clasificó a la final de la Copa del Rey después de un increíble 4-4 como local ante Real Sociedad que se definió con un gol de Antonio Rüdiger en el tiempo suplementario. El Merengue había ganado en la ida como visitante por 1-0 y sufrió demasiado para sellar el pase.

Desde las 16:30 horas, tendrá lugar la revancha entre Atlético Madrid y Barcelona, en el estadio Metropolitano de la capital española, después del 4-4 en suelo catalán. En la previa al match trascendental, Diego Simeone analizó el juego y se refirió a la posibilidad de “fracasar” cuando le mencionaron ese término en conferencia de prensa.

El extécnico de Estudiantes fue conciso a la hora de declarar: “La palabra fracaso es muy amplia. El fracaso es no intentarlo. El que no lo intenta, fracasa. El que lo intenta, no fracasa. Posteriormente, para mí la temporada está siendo muy buena”.