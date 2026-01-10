Rally Dakar: Jornada positiva para los argentinos

El Rally Dakar 2026 completó este viernes su sexta etapa, la más extensa de toda la competencia, con un recorrido superior a los 900 kilómetros entre Hail y Riad, ciudad que albergará este sábado la jornada de descanso. Fue una etapa extremadamente exigente, marcada por largos sectores de arena combinados con zonas de piedras, y la primera del calendario sin triunfos argentinos, aunque con resultados alentadores de cara a la clasificación general.

En la categoría motos, Luciano Benavides volvió a mostrar solidez. El salteño, que venía de ganar en el cierre de la primera etapa maratón, finalizó sexto con la KTM oficial y se mantiene tercero en la general, a 8m55s de su compañero de equipo, el australiano Daniel Sanders, líder de la divisional. El argentino continúa de menor a mayor y llegará con buenas sensaciones a la segunda semana, decisiva en la lucha por el título. En Rally2, Juan Santiago Rostan fue 26° y avanzó al puesto 25 del acumulado, mientras que Leonardo Cola culminó la etapa en el 42° lugar.

En autos, el qatarí Nasser Al-Attiyah se quedó con la victoria del día a bordo del Dacia y tomó la cima de la general, desplazando al sudafricano Henk Lategan. Para Argentina, la jornada dejó una baja importante en Ultimate: Eduardo Blanco, copiloto de Jesús Calleja, debió abandonar tras un fuerte vuelco.

La divisional Challenger, la de mayor presencia nacional, sigue siendo una de las más favorables. Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini finalizaron cuartos en la etapa y continúan segundos en la general, a solo 4m57s del líder Pau Navarro, bien posicionados para defender el título obtenido en 2025.

La competencia se reanudará el domingo con la séptima etapa, que unirá Riad con Wadi ad-Dawasir, con 462 kilómetros cronometrados y 414 de enlace.