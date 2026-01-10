Vietto, libre y sin ofertas: futuro abierto tras su salida de Racing

El cierre de 2025 trajo una noticia inesperada en Racing: Luciano Vietto no renovó su contrato y quedó en condición de jugador libre. A sus 32 años, el delantero se encuentra en la búsqueda de un nuevo destino, aunque por el momento su futuro aparece rodeado de incertidumbre y sin propuestas formales sobre la mesa.

En los últimos días circularon versiones que lo vincularon con distintos clubes del fútbol argentino. Estudiantes, donde realizó divisiones inferiores antes de llegar a la Academia, Talleres y San Lorenzo fueron algunos de los nombres mencionados. Sin embargo, ninguno de ellos avanzó con una oferta concreta, por lo que la situación del atacante sigue abierta.

El 2025 lo había comenzado en un gran nivel, siendo protagonista en la obtención de la Recopa ante Botafogo. No obstante, una seguidilla de lesiones le quitó continuidad y terminó influyendo en la decisión del club de no extender su vínculo. Con el pase en su poder, Vietto espera ahora por una oportunidad para seguir con su carrera.