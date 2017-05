“El Pincha tiene con qué complicarlo”

Juan Manuel Llop, actual técnico de Atlético de Rafaela que supo dirigir a los Canarios, analizó el trascendental choque de hoy en Ecuador

Carios son los argentinos que han tenido o tienen relación directa con Barcelona de Ecuador. Carlos Alfaro Moreno, Marcelo Trobbiani y Rubén Darío Insúa son algunos ejemplos, destacándose estos dos últimos por su pasado en el Pincha durante la década de 1980.

Otro caso es el de Juan Manuel Llop, hoy entrenador de Atlético de Rafaela, quien también dirigió a Barcelona entre 2009 y 2010 y fue parte del cuerpo técnico del mencionado Insúa cuando los ecuatorianos llegaron a su segunda final de Copa Libertadores, en 1998, cayendo con Vasco da Gama.

“Lo mejor de Barcelona es el proyecto que sostiene en el tiempo. Hace un año y medio que conserva el mismo cuerpo técnico”, inició la charla el DT, quien resaltó la importancia del Canario en el fútbol de Ecuador. “Es el equipo mas grande, como en la Argentina pueden ser Boca o River; es el que más hinchas tiene”, agregó.

Sobre la actualidad del conjunto que dirige el uruguayo Almada (tercero en su Liga y ya clasificado a octavos de final en la Copa), sostuvo: “Tiene un excelente plantel que está en gran forma. Es importante para ellos haber ganado mucho de visitante, que no es común en los conjuntos ecuatorianos. Presionan bien y son muy intensos, pero el Pincha tiene con qué complicarlo”.

El Chocho, de pasado en Barcelona, fue parte del equipo Pincha del ascenso en la temporada 1994/95 y compañero de la Brujita Verón: “Compartimos un año excelente, es un jugador extraordinario. Me acuerdo que estando en Estudiantes me llamó Bielsa (fue entrenador de Llop en el Newell’s campeón de 1991 y en 1992) para que le recomendara un jugador y le dije: Sebastián Verón, la Bruja, que va a ser un monstruo. Por lo visto, no me equivoqué”, cerró.