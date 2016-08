En partido a puro gol, Camba igualó con Sacachispas y sigue sin ganar en Ensenada en el inicio de un torneo











Defensores de Cambaceres hizo su debut en el torneo de la primera C e igualó 3 a 3 con Sacachispas en el estadio 12 de Octubre. Si bien estuvo tres veces adelante en el marcador no pudo sostener la diferencia por culpa de Raúl Pérez, jugador del Violeta que marcó los tres tantos. Pese a la forma en la que se dio el resultado no es un mal arranque para el equipo de Ensenada ya que estáen proceso de formación.

Amén del resultado, es para aplaudir el espectáculo de goles que brindaron los equipos en tiempos donde defender parece ser más importante que atacar.

En tanto que, mientras se llevaba a cabo el partido se desató un precupante y repetido enfrentamiento entre la policía y gente que se encontraba en las inmediaciones dle estadio.

¿Nace un karma?

De los últimos diez partidos iniciales en el arranque de un torneo, Cambaceres jugó nueve como visitante y sólo uno como local en el pasado torneo. De esas diez presentaciones, ganó tres, empató seis y sólo perdió uno.

Un dato llamativo: la última vez que debutó ganando en un campeonato en Ensenada ocurrió el 22 de agosto de 1998, por el torneo de la Primera C. Esa tarde, el Rojo venció 2 a 0 a Juventud Unida, con goles de Diego Zárate y Walter Fernández. En esa temporada fue bicampeón y ascendió a la B

LOS ULTIMOS DIEZ DEBUTS

TORNEO 1ra B 2007/08: Visitante vs. Central Córdoba 0-0

TORNEO 1ra C 2008/09: Visitante vs. Luján 1-1 (Damián Soria)

TORNEO 1ra C 2009/10: Visitante vs. Villa Dálmine 1-0 (Julio San Esteban de penal)

TORNEO 1ra. “C” 2010/11: Visitante vs. Argentino de Merlo 0-0

TORNEO 1ra “C” 2011/12: Visitante vs. Villa Dálmine 1-0 (Enzo Pelosi)

TORNEO 1ra “C” 2012/13: Visitante vs. Argentino de Merlo 1-1 (Nicolás Kissner)

TORNEO 1ra “C” 2013/14: Visitante vs Deportivo Laferrere 0-0

TORNEO TRANSICION 1ra “C” 2014: Visitante vs Central Córdoba 2-1(Nicolás Kissner 2)

TORNEO 1ra “C” 2015: Visitante vs. San Miguel 1-2 (Jonathan Alderete)

LA SINTESIS

CAMBACERES

Nelson Insfran, Brian Martínez, Maximiliano Tosi, Franco Maraia, Nahuel Roa, Juan Vinaccia, Gustavo Mendoza, Juan Pocholo, Juan Goicoechea, Gustavo Azcona, Mauro Mallorca. DT: Fabián Lisa

SACACHISPAS F.C

Hugo Acevedo, Ezequiel Fernández, Carlos Arancibia, Braian Hollembach, Lucas Fernández, Gonzalo Minguillón, Ezequiel Dos Santos, Raúl Pérez, Gastón Arrieta, Eduardo Dos Santos, Mariano Lutzky, DT: Norberto D'Angelo

Goles: 11' Juan Pocholo (DEF), 13' Raúl Pérez -p- (SAC), 22' Gustavo Azcona (DEF), 44' Raúl Pérez -p- (SAC), 74' Juan Goicoechea (DEF) y 86' Raúl Pérez (SAC).

Árbitro: Antonio Amato

Estadio: Cambaceres

