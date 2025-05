El Inter Miami de Messi no pudo con el Orlando City

Inter Miami cayó por 3-0 ante Orlando City en el Chase Stadium, por la fecha 14 de la MLS. Con los tantos de Luis Muriel, Marco Pasalic y Dagur Dan Thórhallsson, los Leones se quedaron con el clásico de la Conferencia Este y complicaron al conjunto de Lionel Messi de cara a los playoffs.

El equipo local no tuvo un buen partido y quedó expuesto en varias situaciones que beneficiaron al rival, que se hizo fuerte como visitante. Después de un inicio incierto, con ataques para ambos lados, los Leones abrieron el marcador: desde el fondo con el arquero Pedro Gallese, el equipo tuvo una salida larga y le quedó a Luis Muriel, que supo lastimar en el área defendida por Oscar Ustari. 1-0 abajo las Garzas en el final del primer tiempo. Los dirigidos por Javier Mascherano no tuvieron tiempo de recuperarse y volvieron a arrancar con traspié la segunda mitad. De un córner a favor al minuto de juego, Orlando City encontró una contra en los pies de Martín Ojeda, que quedó mano a mano pero remató por encima del travesaño y no pudo extender la ventaja.

Pero no hubo que esperar para ver el segundo tanto. Después de una buena conexión de pases, Marco Pasalic puso el 2-0 gracias al gran error de Ustari, que dejó pasar la pelota entre las piernas, para el lamento del equipo local.

Messi tuvo la chance de cambiar el panorama con el descuento. Recibió en el palo izquierdo del Pulpo Gallese, remató con la zurda, pero el arquero sacó chapa de su apodo y tapó con todo el cuerpo lo que iba a ser el 2-1 en contra.

Sobre el final del partido, el argentino Ramiro Enrique se metió en el área, definió de cachetada, la pelota rozó en los guantes de Ustari y reventó el travesaño. Pero el tercero llegó de todas maneras para hundir definitivamente a las Garzas: pase al medio y derechazo a la carrera de Dagur Dan Thórhallsson que fulminó al arquero local, de una noche para el olvido en Florida.