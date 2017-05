Enfermero del hospital de Berisso peleará en el Madison Square Garden

Carlos Gastón Suarez está frente al desafío que todo boxeador sueña conseguir. Este sábado se presentará en el cuadrilatero más importante del mundo, donde se cruzará con un medallista de Río 2016

Tras más de una década enguantando sueños llenos de fiereza en gimnasios del Gran Buenos Aires y tan solo con una experiencia internacional hace tres años, el boxeador Carlos Gastón Suárez no puede salir de su asombro luego de la invitación que le llegó este mes por parte de una de las tres principales promotoras del boxeo en Norteamérica.

El muchacho de Berisso está en cartelera para el próximo 20 de mayo en el Madison Square Garden, la casa de este deporte por excelencia, donde besó el éxito y luego la lona del ring Maravilla Martínez y también el mismo lugar en el que Golovkin retuvo sus títulos mundiales de peso mediano en marzo de este año.

“Si vas a pelear al Madison, después no podés pedir más nada”, le manifestó a este medio quien acaba de cumplir 29 años.

—¿Cómo tomaste la noticia y cuándo sucedió?

—A fines de abril, mi entrenador Luis Rivera me lo comunicó. Es increíble: hay campeones mundiales argentinos que no llegaron a pelear en el Madison. Igual, primero me lo confirmaron y después me dijeron que se había caído.

—¿Cómo fue eso?

—Justo al día siguiente de conseguir la visa, que no había sido un trámite sencillo, nos enteramos de que no había pelea para mí. Pero hubo más inconvenientes. Pidieron una resonancia magnética del cerebro, con urgencia, y tuvimos que pagarla noso-tros. Teníamos la mutual, pero tardaba en aprobarlo. Aparte, en el país nunca me la habían pedido, lo máximo que me hice fue un electro.

Diferencias de vida

El combate de Suárez y Stevenson Shakur está anunciado entre los primeros de una larga lista, en una velada que ofrece en semifondo a Raymundo Beltrán (México) versus Jonathan Maiceló (Perú), y en la de fondo estarán Félix Díaz-Terence Crawford.

El estadounidense Shakur, tal como anuncia la página de Facebook en español de Top Rank, “tendrá el primer capítulo de su prometedora carrera. La futura superestrella debutará el próximo sábado”.

—¿Qué sabés de tu rival?

—Peleo con una promesa, un medallista olímpico en Río de Janeiro 2016. Zurdo, alto, veloz y bastante fanfarrón. La idea es trabajar el contragolpe; en Estados Unidos tenés que ganar por nocaut o no ganás nada.

Extrañamente, Suárez solo peleó afuera en San Pablo, Brasil, en el año 2014, cayendo por nocaut en el sexto round. Para Suárez, sin embargo, no existen miedos ni tampoco preocupaciones por la falta de preparación, reconociendo que, si bien entrena con normalidad, no está en el nivel que hubiera deseado.

El deportista berissense criado en el barrio de Villa Nueva no vive del boxeo, como su adversario. Trabaja como enfermero en el Hospital Mario Larrain de Berisso y también es empleado en YPF, donde llega a trabajar en turnos de hasta 18 horas de corrido.

—Demasiadas desventajas respecto a quien es profesional y solo tiene que atender cuestiones estrictamente deportivas…

—Sí, trabajar y entrenar te desgasta. Pero voy a pelear en el Madison y cualquiera que vaya ahí, no puede pedir más nada.

Lo invitó una de las tres promotoras estadounidenses más importantes

Luis Rivera es el técnico que maneja a Gastón hace una década, pero cobró notoriedad en los últimos tiempos por ser el abogado defensor de Rodrigo “La Hiena” Barrios. Sobre la experiencia en Nueva York, el mánager, quien agradeció al club Estudiantes, contó: “La propuesta nos llegó a través de Top Rank, promotora que les está abriendo posibilidades a boxeadores argentinos y brasileños. Si sale bien esta pelea, lograremos más credibilidad con la empresa, donde trabaja un argentino con el que estoy en contacto”. Cabe mencionar que hay tres promotoras gigantes: junto a la mencionada, está también Golden Boy y la perteneciente a Floyd Mayweather. Top Rank, que organiza la velada en el Madison, trabaja con la señal televisiva HBO Boxing.

Por donde pasaron Ringo Bonavena, Maravilla, Sandro y el Papa Francisco

El estadio neoyorquino, ubicado en la denominada “Gran Manzana”, es sede de distintos espectáculos. La Argentina tuvo pocos representantes: Ringo Bonavena, en 1964, peleó con Louis Hicks y, en 1970, con Mohamed Alí; además, en 1975 Monzón defendió su undécima corona; en 2006 apareció Baldomir y, en 2011 Narváez, llegando a 2012 y 2014 con Maravilla Martínez.

En el Madison pasaron basquetbolistas de la NBA como Pablo Prigioni (jugó en los Knicks), Ginóbili, Nocioni, Pepe Sánchez, Oberto, Delfino y Scola. Además, el tenis tuvo a Gabriela Sabatini jugando una final del Masters, con Mónica Seles. Del Potro, en 2013, hizo una exhibición con Nadal. También pasaron referentes de la música, como Sandro, Palito Ortega y Pappo. Pero falta alguien más: el Papa Francisco, quien dio una misa allí.