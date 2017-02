“Hoy estoy feliz en México, pero mi deseo es retirarme en Gimnasia”

Juan Cuevas, en Mineros de Zacatecas, analizó con Hoy la situación del fútbol en ese país y no ocultó su amor por el Lobo

Pasional, tal como se muestra en las redes sociales junto a su familia, sus compañeros de equipo o incluso recordando viejos momentos en su paso por Gimnasia. Así es Juan Ezequiel Cuevas, quien intenta disfrutar cada paso que le toca dar en México, un país que viene sintiendo daños colaterales pero continúa potenciando el fútbol.

Con un efímero regreso al país en el medio, Pipino lleva casi siete años en tierras aztecas, donde parece haber encontrado su lugar. Y más aún en Mineros de Zacatecas, a donde regresó con la intención de llevarlo a la Liga MX. Las cosas le van saliendo bien, porque figuran punteros en la Liga de Ascenso.

A la distancia, quien hizo un gol en el último triunfo oficial del Lobo en un clásico platense, habló con diario Hoy sobre su momento y la situación social en México, como también de su deseo de volver a vestir la camiseta albiazul.

—¿Cómo es tu presente en Mineros?

—Muy bueno, porque estamos punteros y se armó un equipo para ascender. Va a ser duro, pero tenemos con qué. Volver al club fue lindo por el cariño que me tiene la gente acá. Había otras opciones desde la Primera, pero no fui, para tratar de ascender.

—¿Es tu lugar en el fútbol?

—Es lindo que la gente valore el esfuerzo que uno hace en la cancha. Yo quiero devolverle el cariño tratando de ascender.

—¿Cómo se encuentra hoy el fútbol mexicano y a qué apunta?

—Desde que llegué a México me gustó el fútbol que se juega: hasta el equipo que pelea por la permanencia intenta jugar bien. Ahora están viniendo muchos jugadores de Europa o Sudamérica de nivel, y eso ayuda muchísimo. Los equipos mexicanos están muy fuertes económicamente.

—¿La asunción de Trump en Estados Unidos repercute en el deporte en México?

—En el fútbol no repercute directamente, pero sí afecta lo económico. La gente está preocupada por el muro que quiere hacer. Además, hay muchos mexicanos trabajando en Estados Unidos. Se vive la rivalidad en el fútbol, es un clásico que quieren ganar siempre.

—¿Por qué hay tantos argentinos jugando allá?

—Por un lado, los argentinos son buscados por la entrega que tienen. Por otro, los que están acá son figuras: tienen mucha calidad y se sienten muy bien. México es un país muy rico en todo sentido. Hay clubes que económicamente están muy bien, no se atrasan en ningún pago y dan una tranquilidad necesaria para la familia.

—Lucas Lobos dejó su huella allá; ¿te gustaría hacer algo similar?

—Sí, Lucas la rompió y es muy querido. Sería extraordinario hacer historia en los clubes que me toque jugar. Quiero seguir en México hasta una cierta edad para después poder volver a la Argentina y retirarme en Gimnasia.

Su visión sobreel Lobo y esas ganas de volver

Todos los Triperos recuerdan el centro a Franco Niell para el gol agónico en la Promoción 2009 ante Atlético de Rafaela. También los tantos que le hizo a River en el Monumental, o aquel golazo frente a Vélez en el Bosque. Ni hablar de sus gritos en los clásicos contra Estudiantes.

Cuevas también los recuerda y tiene el deseo de volver a Gimnasia en algún momento, pensando en cumplir el sueño de retirarse con la camiseta albiazul.

—Volvieron Licht, Rinaudo, Lobos, Chirola... ¿Cómo ves al Lobo a la distancia?

—Los regresos de jugadores importantes que salieron del club representan un aspecto muy positivo. Todavía le pueden dar mucho al equipo y hay que disfrutarlos. Gimnasia es un conjunto ordenado, le va a ir bien este año.

—¿Te gustaría volver? ¿Te llamaron desde la dirigencia?

—Mi deseo es regresar. No ahora, porque estoy pasando por un buen momento y quiero disfrutarlo. Tengo 28 años y me queda carrera. Pero quiero volver a Gimnasia a retirarme. Nunca me llamaron, pero ojalá que el día de mañana me abran las puertas.