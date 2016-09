Independiente aceleró y se llevó a Meza

El elenco de Avellaneda activó la cláusula de rescisión de tres millones de dólares y se quedó con el volante albiazul. Al Lobo, como dueño del 65% de la ficha, le ingresarán 1.950.000 dólares

Está hecho de palabra. Se activa la cláusula de rescisión total del jugador. Estamos esperando que nos llamen desde Independiente para realizar la revisión médica de rigor y firmar todos los papeles”. Con estas palabras, en la segunda edición de El Clásico Radio, Sergio Carrizo, representante de Maximiliano Meza, confirmaba el traspaso del volante albiazul al elenco de Avellaneda.

Cuando parecía que la negociación estaba caída, en la noche del miércoles un contacto entre el presidente Tripero, Daniel Onofri, y el secretario general de Independiente, Héctor Maldonado, terminó reflotando la venta del correntino al elenco que dirige Gabriel Milito.

Según se supo, y mientras se espera que la dirigencia de Gimnasia emita un comunicado con los números de la transacción, el Rojo activó la cláusula de rescisión fijada en tres millones de dólares, pagaderos, en un principio, en tres cuotas, que se terminarán de abonar en el mes de noviembre.

De esta manera, y teniendo en cuenta que la institución platense poseía el 65% de la ficha del jugador, percibirá a cambio 1.950.000 dólares, mientras que el grupo de empresarios dueños del 35% restante recibirá 1.050.000 dólares.

Con ese flujo de dinero, de acuerdo a lo que se aprobó en la Asamblea General Ordinaria de 2013, el 10% del ingreso será destinado a finalizar la tribuna Néstor Basile, mientras que el resto inexorablemente se utilizará para pagar deudas con los empleados, técnicos y profesores de Juveniles, plantel profesional y cuerpo técnico de Primera.

Firma por cuatro años

Cerrado el acuerdo de palabra, se espera que hoy Meza pase por Abasto para retirar sus pertenencias y despedirse de sus compañeros, aunque lo haría después de la revisión médica, la cual está prevista a las 8 en Avellaneda, y la posterior firma del contrato por cuatro temporadas.

“Me quedo, hay que seguir trabajando”

Una vez finalizado el entrenamiento, Gustavo Alfaro se reunió con Sergio Carrizo, representante de Maximiliano Meza, quien le confirmó que el volante estaba a un paso de ser transferido.

Sin dudas, la noticia no le cayó bien al técnico, quien en el trayecto del Campus a su auto particular habló en El Clásico Radio. “Después de todo lo que pasó, estoy triste. Me fui enterando de que existía la posibilidad por el representante. No voy a renunciar, tendremos que seguir trabajando”, soltó. “No podemos pasar una semana tranquilos, siempre pasa algo”, cerró.