Messi: "Me gustaría terminar mi carrera en el Barça"

El mejor jugador del mundo subrayó hoy que quiere cerrar su ilustre carrera en el Barcelona, con el que renovará contrato hasta 2021.

"Es lo que siempre soñé y lo que siempre quise. Me gustaría terminar mi carrera en el Barça", dijo Messi, casi a modo de sentencia, en una entrevista en la concentración del seleccionado argentino en Melbourne, horas antes del amistoso ante Brasil con el que debutará el entrenador Jorge Sampaoli.

Con su admisión, parecen disiparse las ilusiones de los hinchas de Newell´s de volver a verlo con la camiseta rojinegra, que dejó en su pubertad para ir a la Masia.



Siempre con declaraciones acotadas al Barcelona y cuidando de no quebrar la veda que impuso el plantel del seleccionado desde el año pasado, Messi reconoció que le "hubiera gustado conseguir más cosas, como estar en la final de la Champions y ganar la Liga".

Ante ello reconoció que la nueva misión es "mejorar en cuanto a títulos".

"Siempre que compito lo hago para ganar y me lo dejo todo para que el año sea tan bueno como sea posible. En este aspecto, esta temporada me he sentido igual que en los años anteriores", ha sentenciado.

En Barcelona dan por hecho que el jugador renovará vínculo con el Barcelona hasta 2021.