Riquelme le contestó a Tevez tras las polémicas declaraciones

Juan Román Riquelme le respondió hoy a la crítica que lanzó ayer en declaraciones el otro ídolo “xeneize”, Carlos Tevez. El actual delantero del Shanghai Shenhua de China fue contundente al afirmar sobre Román:"Afuera de la cancha deja mucho que desear".

Las declaraciones encendieron la polémica hacia el interior del mundo Boca, y Román se refirió hoy al tema, aunque prefiriendo no entrar en ese juego: "Yo no tengo nada de qué hablar. Por ahora no tengo nada que hablar. Estoy tranquilo. Sé cómo soy afuera de la cancha y cómo soy yo como persona. Eso para mí y mis amigos ya es demasiado", fueron las palabras de Riquelme.

Tevez advirtió que mientras estuvo en el club soportó un año y medio las críticas de Román y dijo: ”Como jugador y como ídolo de Boca lo respeto, pero yo creo que Riquelme cuando jugaba no tenía amigos periodistas y ahora toma mate con ellos…".