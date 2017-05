“Tengo que hacer un partido inteligente, ser regular, lo necesito”

Gimnasia llega golpeado, pero un triunfo ante River lo pondrá nuevamente en carrera para meterse en una copa internacional. El equipo, que tendrá modificaciones respecto al último partido, contará con la presencia de Ezequiel Bonifacio reemplazando al suspendido Facundo Oreja.

El juvenil albiazul tendrá la oportunidad de mostrarse y, a su vez, ganarse la confianza de la dupla técnica interina. En la antesala del choque, Bonifacio dialogó con este medio y comentó sus expectativas: “Voy a jugar y me pone contento. Tanto Leandro (Martini) como Mariano (Messera), me pidieron y nos pidieron mayor tranquilidad para jugar”. Luego agregó: “Tengo que hacer un partido inteligente, ser regular, lo necesito”.

Luego, el marplatense continuó: “Nos queremos meter de lleno en la clasificación a las copas, el plantel está muy fuerte. Hay muy buena gente y todos queremos sumarle al equipo. En lo personal, tengo muchas ganas de poder cumplir con esta responsabilidad”.

Por último, Bonifacio afirmó: “Al equipo le puedo dar mucho más en ataque, en mi cabeza va a depender si pesa la inactividad o no, no creo que desde lo físico. Oreja me enseñó muchas cosas, es complejo reemplazarlo, porque en el uno a uno es muy difícil de pasar”.

Se libera la venta de entradas

En la jornada de hoy se liberará la venta de entradas generales para no socios en la sede de calle 4. La misma será a partir de las 10 y hasta la hora de inicio del partido.

Es importante resaltar que no habrá venta de entradas para el público visitante ni tampoco se implementará lo que algunos denominan “hinchas neutrales”. Por lo que tampoco habrá un sector especial para quienes no sean socios o hinchas de Gimnasia.

El precio de las entradas generales para los no socios será de un valor de 300 pesos, mientras que el socio, como en todos los partidos, ingresará al estadio en forma gratuita con su cuota al día.