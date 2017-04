“Vamos por todo, queremos hacer historia con Gimnasia”







Rafael Rosende y Leonardo La Bella, integrantes del plantel de básquet del Lobo, visitaron diario Hoy en la antesala de los cuartos de final del Torneo Nacional de Ascenso ante Deportivo Viedma

El deporte de Gimnasia tiene motivos de sobra para ilusionarse. A la reciente conquista del vóley femenino se le suma el firme andar que está teniendo el equipo de básquet masculino en el Torneo Nacional de Ascenso.

El conjunto dirigido por César Adriani logró el pasaje a los cuartos de final tras imponerse 3 a 1 ante Olimpo y se metió entre los ocho mejores de la categoría.

Con la expectativa de seguir avanzando y continuar creyendo en el ascenso a la máxima división, el Lobo medirá fuerzas con Deportivo Viedma de Río Negro, en partidos que prometen mucha intensidad y roce.

En la antesala del viaje al sur de la Argentina, el diario Hoy recibió la visita del ala-pívot Rafael Rosende, un joven de 21 años surgido de las Inferiores, y del base Leonardo La Bella, un bahiense que se acopló muy bien, desde su llegada, al elenco platense. Ambos intentarán llevar al conjunto albiazul lo más lejos posible.

—¿Cómo están transitando las horas previas al choque con Deportivo Viedma?

LLB:—Con tranquilidad. Creo que va a ser una serie muy difícil por el rival. Es un equipo diferente al del año pasado y muy duro con los americanos que ha incorporado. Por lo que pasó en 2016, se trata de una revancha. Sabemos que tenemos que ir a buscar un triunfo de visitante, ya que enfrentamos al mejor conjunto de la temporada.

RR:—Con expectativas, más allá de que el rival será complicado. Después de la actuación con Olimpo, iremos nuevamente a buscar un partido de visitante. Sabemos que será muy difícil, pero la presión es de ellos.

—¿Cuál fue la clave para superar a Olimpo?

LLB:—Nosotros jugamos juntos hace un tiempo largo y eso es fundamental. Nos gusta esta instancia; venimos bien, con confianza. El equipo está muy motivado y nuestra idea es aprovechar el envión.

—¿Cuánto influye jugar de local?

RR:—Jugar en casa es una locura, algo que no he visto en otras canchas. El aliento de la gente de Gimnasia es constante, cosa que no hemos observado de visitante.

—¿Cómo es César Adriani?

LLB:—Es un técnico muy táctico, que plantea los partidos detenidamente. Una semana después de ver videos, nos dice lo que tenemos que hacer, según el rival. Tiene sus locuras como todo técnico y aconseja mucho a los más chicos, como Rafa.

—¿Expectativas y sueños?

Ambos:—Sabemos que enfrentaremos al mejor equipo de la Conferencia Sur, por eso vamos a ir pasito a pasito. Nos gustaría salir campeones, vamos por todo, queremos hacer historia con Gimnasia.

—¿Hicieron alguna promesa?

LLB:—Si logramos pasar a las semifinales, nos vamos a teñir todos el pelo (risas).