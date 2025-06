El plantel tripero sigue a paso firme con la pretemporada

Exigencia, intensidad y trabajo. Así podría resumirse hasta el momento la pretemporada de Gimnasia en Estancia Chica. Lejos de relajarse, el plantel tripero sigue con la parte más dura de la preparación para el segundo semestre. Bajo las órdenes de Alejandro Orfila, los jugadores del Lobo completaron otra jornada de triple turno. En paralelo, la comisión directiva trabaja en el mercado de pases y espera anunciar al primer refuerzo antes del fin de semana.

De no mediar imprevistos, en el trancurso de la jornada Jan Hurtado debería sumarse a los entrenamientos. Cabe recordar que el delantero venezolano fue citado para defender la camiseta de su selección en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. A “Taconeta” le tocó ingresar en lugar de Tomás Rincón sobre el final del partido que Venezuela jugó como local ante Bolivia , en lo que fue triunfo por 2 a 0.

Tal como adelantó diario Hoy, Martín Fernández rescindió su contrato que tenía vigencia hasta el 30 de junio tras haber llegado a préstamo a mediados de 2023 desde Boston River de Uruguay. En sus redes sociales, “Nano” dejó un sentido mensaje para Gimnasia y todos sus hinchas: “Gracias Gimnasia. Gracias a cada uno de los hinchas que me bancaron siempre, a mis compañeros, a los cuerpos técnicos, a los empleados y a todos los que forman parte del día a día. Me voy con un cariño enorme por el club y con muchísimos recuerdos que me los llevo para siempre. Hasta la próxima, Lobo”.

Luciano Aued se retiró del fútbol como jugador

El exjugador de Gimnasia, Luciano Aued, anunció su retiro como futbolista profesional. A sus 38 años, “Luli” decidió colgar los botines y lo comunicó en sus redes sociales con una conmovedora publicación, destacando su paso por el Lobo, por Racing y Universidad Católica de Chile. El exmediocampista está cerca de arreglar su llegada a la Academia para dirigir la Reserva con Sebastián “Chirola” Romero.

Cronograma de entrenamientos

Hoy

9:00 horas Bloque físico

10:00 horas Bloque de trabajos con pelota

16:15 horas Trabajos en cancha

Mañana

9:00 horas Bloque físico

10:00 horas Bloque de trabajos con pelota

16:15 horas Bloque de trabajos con pelota

Sábado 14

9:30 horas Trabajos en cancha