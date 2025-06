En la vuelta de Messi, un empate que vale y mucho

Argentina consiguió un punto importante ante su gente. Hace rato que el combinado nacional argentino no tenía una prueba de primer nivel como lo puede representar enfrentar a Colombia. No es por desmerecer a otros rivales, pero la Scaloneta venía jugando contra rivales de menor valía, o bien selecciones que no vienen pasando su mejor momento, como por ejemplo Brasil, que se llevó un baile en su visita al Monumental.

El combinado dirigido técnicamente por Néstor Lorenzo tiene las cosas claras, pero también cuentan con niveles individuales muy altos, lo más claro es lo que pudo mostrar Luis Díaz, que hizo un gol de jugador de clase mundial, brillando desde hace tiempo en el Liverpool de Inglaterra.

Para los de Lionel Messi y compañía claro que la contienda demostraba un desafío, ya que en las últimas presentaciones le alcanzó para ganar sin mostrar todo su esplendor, al punto tal que por momentos mostró algunas muestras de que necesitaba mejoras en el funcionamiento colectivo.

Sin dudas para el capitán fue un partido muy especial, ya que se reencontró con el público argentino que llenó las tribunas del Monumental, incondicional como siempre, aunque también fue una prueba para él, ya que se volvió a enfrentar con rivales de peso después de un lapso importante, ya que en Inter Miami no tiene duelos de esta envergadura.

El rosarino alternó buenas y malas, más positivas que negativas, aunque le costó tener impacto en el juego. Messi necesita estar mejor rodeado, como lo estuvo en el complemento y deberá también hacer un esfuerzo para dar un plus, difícil para un jugador de su edad, y otorgar todo lo que puede hacer un futbolista de su talla.

POSICIONES

1 Argentina 35 16 11 2 3 28 9 +19

2 Ecuador 25 16 7 7 2 13 5 +8

3 Brasil 25 16 7 4 5 21 16 +5

4 Uruguay 24 16 6 6 4 19 12 +7

5 Paraguay 24 16 6 6 4 13 10 +3

6 Colombia 22 16 5 7 4 19 15 +4

7 Venezuela 18 16 4 6 6 15 19 -4

8 Bolivia 17 16 5 2 9 16 32 -16

9 Perú 12 16 2 6 8 6 17 -11

10Chile 10 16 2 4 10 9 24 -15