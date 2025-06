The Great War voló como una “gaviota” del pique a la llegada

Por GALOPÓN

Un una tarde agradable, ya en los albores del invierno, abrió sus puertas el Teatro del Turf del barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 12 cotejos. En la 7ma. carrera, Premio “Day For Life” (1.200 mts.) el triunfo fue para nuestra candidata The Great War que no dejó dudas en su desplazamiento ya que ni bien se abrieron los partidores tomó el comando del lote y sin ningún sobresalto se vino de un viaje hasta el disco, que lo cruzó con seis cuerpos de ventaja sobre Alpha Stripes, que por un largo y medio dejó tercera a Sin Semilla. Así, bien conducida por el jockey Aníbal Cabrera, la defensora del stud-haras “Firmamento”, dio forma a la primera victoria de su campaña.

Con la puesta a punto del entrenador Adrián “Cebolla” Reisenahuer, la descendiente del joven padrillo de la casa The Great Day mostró su mejor perfil que la catapulta a un futuro inmediato por demás auspicioso en los cotejos de velocidad.

Carrera reservada para potrancas de 2 años que no hayan ganado, ocupó el séptimo turno de la programación con la presencia de las siete participantes y el cierre de las apuestas mostró el claro favoritismo de Seisena Frank que prometía un sport de $2.15 superando lo reunido por la yunta conformada por Flamboyant y The Great War ($3.00). Trasladado el pleito a la pista, como dijimos, The Great War se alzó con una clara victoria.

Abierto los partidores, y mostrándose muy ligera de abajo, The Great War primereó a Flamboyant, y al formalizarse la carrera le sacó un cuerpo de ventaja a su compañera, quedando luego Endors Ruller y Seisena Frank.

Hacia el final del opuesto, la gallarda puntera mantenía cuerpo y medio de luz sobre Flamboyant y Seisena Frank, que corrían en una misma línea, por delante de Alpha Stripes y Sin Semilla y de esa forma se zambulleron en el codo de Tolosa, con nuestra candidata un largo por delante de Seisena Frank y Alpha Stripes, quedando a similar margen Flmboyant. Sin novedad completaron el recorrido de la elipse y la puntera pisó el derecho bien ceñida a los palos; con firme andar se fue despegando de sus rivales dirigiéndose al disco que cruzó con seis cuerpos de luz sobre Alpha Stripes, que por largo y medio dejó en el tercer lugar a Sin Semilla.

La ganadora vino en 25s.29/100 y en 49s.61/100 hasta completar el registro de 1m.14s.68/100 para los 1.200 metros de pista normal.

470 MILLONES DE PREMIO EN “CARRERAS DE LAS ESTRELLAS”

La Fundación Equina Argentina (FEAR), organizadora de las “Carreras de las Estrellas” informó que la Edición 2025 de este evento, a disputarse el próximo sábado 28 de junio en Palermo, la bolsa de premios será de alrededor de 470 millones de pesos.