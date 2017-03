“Vengo a meterme en la disputa de los favoritos”

Pablo Cuevas, reciente tricampeón en San Pablo y número 30 del ranking mundial, habló con Hoy en la antesala de Indian Wells, donde espera darle batalla a Murray, Djokovic y compañía

Su saque de abajo en el cuarto match point de la final de San Pablo recorrió el mundo, pero más aún su tercera consagración consecutiva en esa ciudad, algo inédito en la historia de este torneo. Allí, el tenista Pablo Cuevas, con raíces argentinas pero “sentimiento 100% uruguayo”, hizo morder el polvo a sus rivales y abrazó la gloria para coronar un arranque de año magnífico.

El mejor exponente charrúa en el mundo de la raqueta, que se ubica trigésimo en el ranking, se lució tras una ardua pretemporada en las costas uruguayas y bajo el calor de Buenos Aires, donde recargó las energías necesarias para seguir dando que hablar, algo que intentará hacer desde este sábado en el Masters 1000 de Indian Wells.

La vida de un tenista consagrado no da respiro y así fue esta semana para el propio Cuevas, quien disputó una final particular en días contiguos por culpa del clima, teniendo luego que realizar una serie de combinaciones para desembarcar en los Estados Unidos. Ya en ese país, tras bajarse del avión, alquilar un auto y trasladarse al hotel para asumir su primer entrenamiento preparatorio para el certamen, Pablo atendió a Hoy, repasando su sexta consagración oficial en el circuito ATP y adelantando las expectativas que tiene en California.

—¿Cómo viviste la final de San Pablo?

—Fue una definición atípica, porque no paraba de llover. Tuve que hacer varias entradas en calor y el partido duró dos días.

—El mundo habla del saque de abajo, ¿cómo se te ocurrió?

—Me sentía atrapado con el segundo saque, sin regularidad, y decidí cambiar antes de hacer una doble falta. Saqué y pude terminar el duelo.

—¿San Pablo es tu lugar en el mundo?

—Es raro lo que me pasó en ese torneo, ya que las primeras veces no me había sentido cómodo por la altura y el calor. Sin embargo, desde 2015, cuando gané el primer título, tomé confianza y saqué provecho.

—Tus títulos dictan que sos un especialista en polvo de ladrillo…

—Los sudamericanos somos así, porque hasta los 18 años no pisamos una cancha de cemento. Tengo más armas en esa superficie.

—¿En qué momento de tu carrera te sentís?

—Después de la lesión en la rodilla, rejuvenecí. Estos últimos tres años fueron los mejores. Antes me dedicaba de lleno a la actividad y ahora disfruto mucho porque empecé a viajar con mi familia y hago otras actividades.

—¿Cómo te ves en el cuadro de Indian Wells?

—Llegar con un título ayuda mucho. Vengo sin presión, con ganas de meterme en la disputa de los favoritos, como Djokovic y Murray.

Debuta el sábado en el desierto de California

Pablo Cuevas partirá desde la segunda ronda en el próximo Masters 1000 de Indian Wells, que se desarrollará en California y repartirá premios por 7.913.405 dólares.

El tenista charrúa hará su estreno frente al ganador del partido entre el eslovaco Martin Klizan y el brasileño Thiago Monteiro.