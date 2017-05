Venezuela: murió un adolescente por la represión del gobierno chavista

José Francisco Guerrero, de 15 años, y Manuel Castellano, de 30, recibieron impactos de bala durante las protestas. Ya suman 56 las víctimas fatales en un mes y medio

Al menos dos son los muertos confirmados en Venezuela durante las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro realizadas ayer en el Estado de Táchira, ya que luego del fallecimiento de José Francisco Guerrero, de 15 años, se confirmó el deceso de Manuel Castellano, de 30.

Guerrero murió tras haber recibido un balazo, cuando se encontraba en el sector Sabaneta de la mencionada localidad, en la frontera con Colombia, donde el presidente Maduro ordenó el envío de 2.000 soldados y otros 600 agentes especiales luego de que se produjeran saqueos y ataques contra instalaciones policiales y castrenses, informó el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

El adolescente fue asesinado mientras iba a efectuar una compra que le había encargado su madre a un mercado cerca de su casa. Según difundió a través de un video en redes sociales la hermana de la víctima, Marialis Zambrano, quien responsabilizó a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). “No se cansan de matar, no tienen hijos, no tienen familia, no tienen corazón. Los odio con toda mi alma, me lo quitaron, era un niño de 15 años”, dijo.

Según informaron medios locales, la bala entró por la espalda y salió por el abdomen de Guerrero. El joven fue operado en dos oportunidades en el Hospital Central de Táchira, pero en la última intervención falleció, ya que el impacto le había destrozado los órganos vitales y las grandes pérdidas de sangre en el organismo no pudieron ser controladas por los médicos.

Por otra parte, Castellanos, el hombre de 30 años, tampoco participaba de las marchas, y resultó herido por un fusil FAL, luego de que efectivos de la GNB abrieran fuego contra los manifestantes en Tucapé, municipio de Cárdenas, mientras caminaba a comprar pañales para su hijo.

Padrino, en tanto, dijo haber “mandado tropas para operaciones especiales con el objetivo de cumplir la segunda fase del Plan Zamora, en el más estricto apego a la Constitución y respeto de los derechos humanos para el pueblo bolivariano”.

“Hemos visto todos los ataques que se han perpetrado por los grupos violentos contra toda la infraestructura alimentaria. Yo pido a los dirigentes de la oposición que realizan el llamado a la protesta a que rectifiquen y no sigan llamando a su gente a la calle”, manifestó el funcionario a cargo del área de Defensa.