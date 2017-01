Horóscopo correspondiente al domingo 8 de enero de 2017

ARIES



Una jornada en la que las tensiones ceden. Encuentro feliz con su entorno más íntimo familiar. Se corrige un problema que entorpecía la tranquilidad de los suyos. Animosidad. Tener en cuenta: sentirse agradecido y complacido con el afecto real de los que amamos.



TAURO



Una nueva situación en el plano sentimental que lo ayudará a superar dolores del pasado. Será muy benéfico para usted planear un pequeño viaje, es un buen momento para hacerlo. Tener en cuenta: los dolores son siempre remediados, el punto es saber esperar y estar predispuesto a ello.



GÉMINIS



Los momentos del día se alternarán entre las ganas de estar solo y relajado y los compromisos adquiridos que no puede postergar. Alegría compartida con quien tiene proyectos en común. Tener en cuenta: buscar el rato que necesitamos para estar con nosotros mismos.



CÁNCER



Alternativa que surge para pasar una jornada entretenida con amigos. Un diálogo que mantendrá con personas que conocerá en forma casual lo ayudará a compenetrarse con un tema que le interesa. Tener en cuenta: las ganas de aprender siempre deberían estar presentes en nosotros.



LEO



Se completa una situación que no podía lograr en el plano familiar. Relación positiva y entendimiento para un nuevo punto de partida. La claridad de sus principios lo hacen actuar correctamente. Tener en cuenta: demostrar quién se es en el momento preciso.



VIRGO



Llega una propuesta de quien menos se imagina en el plano laboral. Debería considerar la idea sin tomarla tan a la ligera. La seriedad de una confesión personal de alguien de su entorno lo conmoverá. Tener en cuenta: respetar al otro, ayudar al otro.



LIBRA



Un buen comienzo para las relaciones afectivas. No se deje estar con ese proyecto laboral que tiene en mente. Es una buena jornada para planificar los deseos y las posibilidades del futuro. Tener en cuenta: tratar de tener claro lo que se quiere ayuda a lograrlo.



ESCORPIO



Especial dedicación en este día apacible para relacionarse y entretenerse en reunión a la que es invitado. No se sugestione por ciertas cosas que llegan a su oído que refieren a su trabajo. Tener en cuenta: la verdad de las cosas se ve reflejada en la realidad.



SAGITARIO



Momentos de tensión que podrían evitarse en reunión familiar. Hay vínculos que deben ser tomados con inteligencia más que con emoción. Supera una situación que afectaba lo económico. Tener en cuenta: no todo es tan trágico, no todo es para desesperarse.



CAPRICORNIO



Espacio que dedicará a rever situaciones en el hogar. Es un buen momento para sentarse a conversar y a solucionar. Hay cosas que dependen de la buena voluntad y no de otras condiciones. Tener en cuenta: deberíamos apuntar a facilitarnos las cosas.



ACUARIO



Buscará dentro suyo ciertas respuestas que competen a su plano afectivo. Hay momentos en que no podemos hacernos cargo de lo que nos pasa. Lucidez, emoción equilibrada. Tener en cuenta: saber darse el tiempo que se necesita para atenderse a uno mismo.



PISCIS



Creativa jornada en la que necesitará esparcirse y relacionarse. Sus ánimos estarán predispuestos a lograr nuevas relaciones y amistades. Logra hacer desaparecer un dolor viejo en su espíritu. Tener en cuenta: necesitar estar bien y hacerlo posible.