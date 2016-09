Horóscopo correspondiente al jueves 8 de septiembre de 2016

ARIES

Suma actividad en nueva perspectiva que surge en el plano de sus actividades. No desatienda sus obligaciones maritales en el día de hoy. Resuelve bien un problema que lo aquejaba de larga data.



TAURO

Las obligaciones de una empresa que emprendió deberá cumplirlas antes de lo esperado. Surge a partir de hecho una nueva posibilidad para sus finanzas.



GÉMINIS

Alternativa poco probable en emprendimiento que le proponen. Sepa distinguir los pro y las contra del mismo. Un llamado lo lleva a saber un dato que necesitaba.



CÁNCER

Si se decide rápido en esa cuestión que refiere comprar, hoy sería muy propicio. La claridad y la facilidad están de su lado. No reserve sus palabras dulces para otro tiempo, diga lo que puede decir.



LEO

Hay una sensación positiva que trae buen augurio en sus asuntos de trabajo. La mayoría de sus cosas hoy le salen bien. Despreocúpese del tiempo porque llega justo.



VIRGO

Sepa que está en un buen momento. Los matices si son negativos entienda que la vida tiene ambos. No se sobresalte en esa cuestión afectiva que no dará grandes frutos.



LIBRA

No sienta como un gran agobio las cosas que le pasan. Verá la salida antes de lo imaginado. Haga lo que puede pero no se quede. Hay cosas que no puede postergar.



ESCORPIO

El estado de algunas cosas no es el mejor pero se vislumbra una intensa mejora. La cuestión monetaria encuentra una salida que lo alivia. Se desvincula de alguien molesto.



SAGITARIO

Hay una alternativa más en el ámbito de las actividades que refresca posibilidad vieja. No descarte que lo llamen de donde esperaba. Llega alguien con buena predisposición.



CAPRICORNIO

Si no levanta una deuda hoy se le complicará luego. Usted sabe que puede hacerlo. Sepa que se le abre otra puerta. Los afectos se tornan insensibles. Trate de ablandarse.



ACUARIO

Llegará a desenmascarar a alguien que lo molesta. No por eso tenga desmanes. Los sucesos en el plano afectivo llevan hoy aspereza, conéctese con su parte comprensiva.



PISCIS

Si estuviera por decidir no debería dejar pasar oportunidad financiera que le dará a largo plazo un respiro. Las chances en la vida siempre vuelven en el plano afectivo.