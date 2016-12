Horóscopo correspondiente al sábado 31 de diciembre de 2016

ARIES

Logra hacer un contacto especial con alguien importante. Sus dudas con respecto a proseguir con esa relación afectiva debería planteárselas realmente. Alegría familiar.



TAURO

La observación de ciertos datos que sus propias sensaciones le dan serían la clave para poder solucionar un inconveniente en el plano laboral.



GEMINIS

No tome las determinaciones en forma arrebatada, trate de detenerse un poco y de racionalizar un poco más. Aprender a manejar las conveniencias es también importante.



CANCER

Si no pone la lucha necesaria para resolver los problemas que tiene las cosas se complicarían. Trate de aprender de usted mismo y empezará a creer un poco más en lo suyo.



LEO

Se completa un ciclo en el plano afectivo. Sabrá la verdad de algo que hace tiempo que no logra comprender. La sabiduría se logra sacando lo que tenemos dentro.



VIRGO

Evite programar con cumplir cosas que luego sería un gran esfuerzo para usted. Una sensación de alivio lo hace actuar de una manera más comprensiva con su pareja.



LIBRA

No se apresure a tomar una determinación en el plano laboral. Sepa darle tiempo a las cosas y a las personas. Entrega algo importante suyo a alguien que siente que lo merece.



ESCORPIO

Debería utilizar su energía en cosas que lo hagan feliz. No se involucre con las cosas que le molestan, trate de manejarse desde un lugar más tranquilo. Una conversación con amigos lo aliviaría.



SAGITARIO

Una especial demostración de afecto lo haría cambiar de idea con respecto a alguien de su entorno laboral. No deje de aprovechar la circunstancia y ampliar su capacidad de comprensión.



CAPRICORNIO

Los tiempos se acortan si sentimos que es así. La realidad horaria es siempre la misma. Debería permitirse hacer lo que puede y no quitarse el mérito propio que merece.



ACUARIO

Sorprendente crecimiento interno frente a una relación afectiva positiva. Sepa darle el punto final a las cosas del pasado que no puede volver a vivir.



PISCIS

Lo importante de la fecha es tratar de limar asperezas con personas cercanas que están esperando cosas de usted. Lo esencial de su relación de pareja sería la confianza que no tiene motivos para perderla.