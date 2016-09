Horóscopo correspondiente al viernes 16 de septiembre de 2016

ARIES

La verdad al servicio de un inconveniente familiar. No ponga en riesgo sus cosas, medite antes de dar un paso en falso. Una oportuna reunión de trabajo para aclarar cuestiones pendientes.



TAURO

Se aclara un tema oscuro que daba que hablar en su lugar de trabajo. Enfrenta una cuestión de diferencia de puntos de vista, sea paciente y escuche la otra campana.



GEMINIS

Se escandalizará por asunto engorroso en su trabajo. Mantenga una prudencial distancia. Sentirá que necesita entablar una conversación profunda con su pareja.



CANCER

Le revelan un secreto importante y comprometido. No es un día apto para firmas o reuniones importantes, si las tiene relea o mida lo que escuche. Un repentino cambio de planes lo lleva a postergar un viaje planeado.



LEO

Simulará no sentir algo que le pasa con alguien que conoce desde hace tiempo. Las circunstancias no están dadas por ahora. Sepa esperar y guarde su secreto. Comienzo laboral positivo.



VIRGO

Clarifica algo en su mente que lo ayudará a actuar de diferente manera frente a alguien difícil. Sus recomendaciones serán tomadas muy en cuenta en su lugar de trabajo, da en el punto justo.



LIBRA

Libera un sentimiento que tenía desde hace tiempo, se encuentra a solas hoy con esa persona. Coincide en algo importante con quien está por realizar un negocio. Sensación.



ESCORPIO

Estará a la expectativa de una respuesta crucial en el área económica, cambia el movimiento de sus papeles. Algo retrocede en sus afectos, algo le provoca una crisis.



SAGITARIO

La estrecha relación con alguien de su entorno laboral debería tratar de cuestionarse por qué es. Una nueva oportunidad de rehacer su vida sentimental se le presenta. No niegue ver lo que ve.



CAPRICORNIO

A la espera de una medida laboral que afectará a muchos. Su cambio es favorable en este aspecto de su vida. Sorpresa y emoción frente a visitas inesperadas. Recuerdos bellos.



ACUARIO

Sus pensamientos confusos con respecto a su relación sentimental le harán sentir angustia. A veces las circunstancias nos dictan sentencias que no imaginamos y que son irrevocables. Una llamada lo reconforta y lo equilibra emocionalmente.



PISCIS

Completa una etapa en su vida que le hará muy bien. Hay finales que nos disparan felicidad y logro personal. Deberá hacer una elección en su trabajo, tómese el fin de semana para pensar.