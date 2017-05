Finocchiaro reiteró que no se devolverán los días de paro descontados a los docentes

El director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro, reiteró hoy que no se devolverán los días descontados de sus haberes a los docentes que hicieron paro, luego de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata suspendió el fallo que obligaba al gobierno provincial a devolver los descuentos a los docentes por días de paro.

"No sólo no vamos a devolver sino que vamos a descontar los días que nos quedan. Hay un tope de descuento del 20 por ciento para los docentes que no fueron a trabajar", aseveró Finocchiaro en declaraciones a radio 10 y agregó que "el docente tiene el derecho a hacer paro pero no se le puede pagar lo mismo al docente que fue y enseñó que al que no fue".

"Hay una acción de los jueces anteriores, tanto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación como en las Cortes provinciales de que tanto en el ámbito del sector público como el privado, los días de paro constituyen una licencia justificada para el trabajador pero también el empleador no tiene que pagar a quien no puso la fuerza de trabajo a disposición", explicó Finocchiaro.

Sostuvo que "hace años que los tribunales fallan de la misma manera" y aludió a Ventura Martínez al señalar que "algún juez de primera instancia quiere cobrar notoriedad con esto".

El funcionario, por otra parte, confirmó que durante el receso invernal habrá clases y que los días perdidos por el paro, “se recuperarán en la primera semana de invierno".

"Siempre dijimos que si el conflicto de extendía, los días se iban a recuperar. Hemos definido que se recuperarán los días en la primera semana de receso escolar", precisó y sumó que "si hubo colegios que tuvieron más días de huelga, se van a recuperar durante la jornada de reflexión, si hubiera colegios que tuvieran más días de huelga se va a extender el calendario escolar en diciembre".

No obstante, el funcionario señaló que "hay pocas escuelas que han tenido todos los días de paro", por lo que "se hizo un relevamiento escuela por escuela" y son "menos del 30% de las escuelas que tienen que recuperar" días de clase.

Finocchiaro también se refirió a la paritaria docente y concluyó que tras las elecciones en Suteba, donde ayer fue reelecto Roberto Baradel, "ahora podemos seguir trabajando".

”No nos golpea el triunfo de Roberto Baradel. Las conducciones de los gremios son elegidas por los afiliados de esos gremios y está bien que eso ocurra", dijo al ser consultado sobre el triunfo del oficialismo en el Sindicado Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires.

