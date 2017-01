“Las obras hidráulicas en La Plata se van a terminar antes de fin de año”

Así lo manifestó en una entrevista con diario Hoy la gobernadora María Eugenia Vidal. Detalló que habrá una fuerte inversión pública en la ciudad. Se mostró a favor del debate en torno a la baja de la edad de imputabilidad. También habló sobre su relación con el peronismo y defendió la transferencia de los $25.000 millones desde el Estado nacional

En el 19º piso de la sede porteña del Banco Provincia, la gobernadora María Eugenia Vidal recibió al diario Hoy y a un conjunto de medios gráficos del interior bonaerense.

En una entrevista con agenda abierta, la mandataria provincial se explayó sobre los principales temas de la realidad nacional y regional.

—¿Cómo ve la transferencia por decreto de los $25.000 millones? ¿Está de acuerdo con el planteo que hizo el diputado Sarghini de discutir en qué se va a utilizar ese dinero?

—Primero, la resolución del Gobierno nacional de transferirnos estos fondos es una decisión justa y equitativa, porque la Provincia estaba en una situación de inequidad desde hace muchos años y lo sigue estando. De hecho, esa transferencia representa la mitad de lo que sería el Fondo del Conurbano. Buenos Aires está en una situación de desigualdad con relación al resto de las provincias: es la única que se lleva la mitad de lo que aporta. En el resto de los casos, salvo la Ciudad de Buenos Aires y algún otro ejemplo aislado, reciben más de lo que dan.

En segundo lugar, la medida aplica a fondos de 2016. No es una decisión que esté vinculada con 2017 ni con la elección legislativa. Se imputa para el año pasado porque hay una parte que es condonación de deuda y no hay nada para discutir, ya que son fondos que se aplicaron al pago de sueldos y aguinaldos en diciembre de 2015.

Cuando llegamos al gobierno no había fondos en la Provincia. Y no me refiero solo al nivel provincial, sino también a los gobiernos municipales de todos los espacios políticos. El envío de estos fondos tiene que ver con el déficit del año pasado, con decisiones que son de público conocimiento: el sinceramiento de los precios en las raciones de los comedores escolares, que aumentaron un 100%, la duplicación del gasto en medicamentos, que antes se daban partidas en los hospitales hasta julio y ahora se dan para todo el año. Tiene que ver también con el aumento de los programas sociales en un 50% y con la regularización y el pago al día de los proveedores. Además, se duplicó la inversión en seguridad. Todo esto se puede ver, no está en ningún lugar oculto y son partidas que ya fueron ejecutadas, con lo cual no están sujetas a discusión. Y en relación con 2017 es un endeudamiento que es para obras. Así como el Gobierno nos asistió para regularizar nuestros gastos corrientes, nosotros hicimos un esfuerzo de endeudamiento para poder empezar las más de 800 obras que ya están en ejecución en la Provincia.

—¿Qué análisis hace del endeudamiento de la Provincia?

—Entiendo que no se trata de un mecanismo que se puede sostener en el tiempo, pero aspiramos que este sea un mejor año con respecto al anterior en términos de las condiciones económicas. Vamos a volver a crecer y vamos a recuperar fondos para la Provincia. Además, nuestro objetivo es terminar en 2019 un mandato con equilibrio. El déficit bonaerense no se va resolver de un día para el otro y además estamos dando la pelea que tenemos que dar en la Corte Suprema de Justicia por el Fondo del Conurbano, que es lo que realmente le corresponde a la Provincia.

—¿Cuáles son los desafíos en materia de obra pública?

—Las obras hidráulicas más importantes ya se empezaron el año pasado o se van a empezar este 2017. Estoy hablando, por ejemplo, de la cuenca del río Luján, que tiene financiamiento y que va a empezar este año, la cuarta etapa del Salado, cuyo primer tramo el Gobierno nacional está por adjudicar, y el segundo ya ha recibido la aprobación del Banco Mundial.

También hicimos varias obras de prevención de inundaciones en el Conurbano, en San Miguel, en Morón. Está por terminarse la obra en la cuenca del Boquerón, en Lanús, y en el Arroyo El Rey, en Lomas de Zamora. Son todas obras que en muchos casos se van a terminar de acá a fin de este año y que afectan la vida de cientos de miles de personas. En líneas generales, yo quisiera que la mayoría de las obras hidráulicas, algunas de las cuales demandarán cuatro o cinco años, tengan buen ritmo de ejecución.

—¿Cuáles son las prioridades?

—La prioridad es la obra hidráulica. Hoy hay 8 millones de personas que se inundan en la Provincia y eso duele, porque con una lluvia pierden todo y tienen que empezar de nuevo. Esto les ha pasado una y otra vez en los últimos años y es realmente devastador. El Gobierno nacional se ha puesto como prioridad el agua potable y las cloacas, y nosotros vamos a acompañar con ABSA. Hicimos ahí una división de funciones inteligente: Nación ha tomado áreas de Aguas Bonaerenses en el Conurbano, que es donde ellos eran más efectivos, y nos liberó capacidad a nosotros para invertir en el interior. ABSA invirtió en 2016 por primera vez después de mucho tiempo y va a seguir haciéndolo este año. En primer lugar, atendió reclamos más urgentes. De hecho, venimos teniendo un verano con menos quejas que las que teníamos la temporada anterior a esta altura del año, y resolvimos todos los reclamos pendientes. La verdad es que ABSA se pone de pie.

—¿Cuándo estarán finalizadas las obras hidráulicas previstas para La Plata?

—Las obras hidráulicas en La Plata se van a terminar antes de fin de año, y el financiamiento está garantizado. De hecho, el ritmo de ejecución cambió absolutamente en los últimos 6 meses, así que vamos a llegar bien con todo lo que estaba previsto.

—¿Este año se van a ver obras o va a haber que esperar un poco en el caso de La Plata?

—Se van a ver. La finalización de estas obras hidráulicas de la región capital que mencioné, más las del Hospital de Niños, el Hospital Alejandro Korn y el Policlínico San Martín. También hay un plan de pavimentación, que empezó el año pasado y se va a extender, además de los trabajos en la entrada a la ciudad, con la obra que está haciendo Aubasa: va a ser un antes y un después. A su vez, Julio (Garro) me mostró un plan de recuperación de espacios públicos. La verdad es que el listado de obras es enorme .

Ante una consulta de diario Hoy, Vidal detalló los puntos centrales del plan de obras contemplado para La Plata

*Obras en los hospitales: Hospital de Niños, Alejandro Korn, Policlínico San Martín y Rossi

*Red fina de agua y construcción de la nueva planta potabilizadora de Punta Lara, que “empezará este año”

*Obras en el Teatro Argentino, que “ya comenzaron”

*Remodelación del Anfiteatro del Lago, que empieza este año

*Obras en el arroyo El Gato (tramo I, II, III, etc.), que concluirán este año

*Construcción de desagües pluviales

*Refacción del camino de vinculación de la Ruta 11 y la avenida 122

*324 viviendas en la zona del mercado que se están ejecutando y terminarán este año

*Están planificadas numerosas obras en escuelas

La gestión municipal platense, bajo la lupa de la gobernadora

¿Cómo ve la gestión del intendente Garro en La Plata, en comparación con otros gobiernos municipales?

—El dicho bonaerense dice que “está la Provincia y está La Plata” (risas), así que no sé si se pueden establecer comparaciones, pero creo que le ha tocado una de las situaciones más difíciles. La Plata realmente estaba muy mal: económicamente, financieramente y en términos de infraestructura. Noso­tros hemos trabajado mucho para ayudar a su gestión y lo vamos a seguir haciendo. Julio ha ido reconociendo cuestiones a mejorar, ha hecho progresos en ese sentido y ha luchado por cambiar las cosas. Él y su equipo han realizado un gran esfuerzo, al igual que el gobierno provincial y el nacional. La Plata es un lugar que nos acompañó mucho, un lugar con el que me encariñé; es mi segunda casa, aparte de Morón, y vamos a seguir poniendo esfuerzo para que crezca.

La baja en la edad de imputabilidad

“Hay una sensación de que los menores pueden delinquir sin ninguna clase de penas”

“Me parece bien que el Presidente haya convocado al debate con un comité de expertos y que involucre a todas las fuerzas, porque esta es una discusión que la política había esquivado durante mucho tiempo. Me parece bien que se transparenten las posiciones. Por un lado, los chicos que delinquen no tienen ningún proceso penal definido, ni de garantías ni de derechos, y están supeditados a la decisión arbitraria de un juez. Por otra parte, tampoco tienen un nivel de responsabilidades acorde a su edad ni al delito que cometieron. Entonces hoy todas las partes están perjudicadas y además hay una sensación instalada en la sociedad de que los menores pueden cometer delitos sin ninguna clase de penas”, afirmó Vidal.

La gobernadora bonaerense agregó: “Me parece que debatir un régimen penal juvenil para los chicos de 14 a 16 años es una buena discusión para la Argentina, es necesaria, ya que hay situaciones que no se daban antes en la sociedad y que ahora sí se dan y es importante contemplar”.

—¿Era conveniente plantear este tema en la situación actual?

—Este tema lleva años de discusión. Pienso que el Congreso debe tomar una posición y cada persona hacerse cargo de la postura que asume. Sabemos que no hay una única solución para la cuestión de la inseguridad, que representa un problema mucho más amplio.

El nuevo procurador y la vacante en la Suprema Corte

“Confío mucho en la honestidad, el conocimiento y la capacidad de Julio Conte Grand. Yo perdí una persona muy valiosa en mi equipo, pero la Provincia gana un gran procurador. Creo que va a realizar una gran tarea. Él, como procurador, definirá los lineamientos en su área y nosotros, como Ejecutivo, definiremos los correspondientes a nivel político. Después, como corresponde, el ministro de Seguridad se sentará con él para ver cómo trabajan en equipo, coordinando la tarea policial con la judicial.

—En relación con la Justicia, también está pendiente un nombramiento en la Corte. ¿Existe la posibilidad de que haya algún diálogo con la oposición antes de hacer ese anuncio?

—Diálogo con la oposición habrá con seguridad porque, para votar un nuevo integrante de la Corte, se necesita mayoría, que nosotros no tenemos. Así que se trata de una votación de consenso, como han sido todas en 2016. En términos de género, por supuesto que prefiero que las mujeres crezcan y ganen lugares, pero también siempre he dicho que mi primera prioridad es que ocupe el cargo en cuestión la persona ideal. Eso ha sido lo que siempre me ha guiado en la elección de mis equipos. Para la Corte de la Provincia, más allá de que sea varón o mujer, buscaré a la persona que le brinde lo mejor a la Corte y a la Provincia precisamente.

—¿Tiene algún nombre en mente?

—Todavía no.